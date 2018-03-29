Фото: youtube.com
Фотограф из Англии Эрик Натан запечатлел светящийся фитопланктон в биосферном заповеднике рядом с Кейптауном. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Travel + Leisure.
Агентство подчеркивает, что свечение биолюминесцентного фитопланктона является естественной защитной реакцией на стрессовую ситуацию — движение воды, вызванное волнами, морскими судами и плавающими людьми.
"Каждый раз, когда по водной глади проходила волна, планктон светился", — цитирует агентство слова фотографа. При этом он отметил, что водители проезжающих мимо машин не замечали природного явления, поскольку были ослеплены светом фар.
Уточняется, что светящийся фитопланктон также можно увидеть на берегах Мальдивских и Гавайских островов, а также стран Карибского бассейна.
Комментарии