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Глава Сбербанка Герман Греф был включен в базу данных украинского сайта "Миротворец" за то, что посетил Республику Крым. Об этом пишет РИА "Новости".
На сайте говорится, что Грефа внесли в черный список за "сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения" на полуостров, "участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины" и "в попытках легализации аннексии" Крыма, а также за "отрицание военной агрессии РФ против Украины".
Агентство напоминает, что сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В том числе в черный список попал ряд российских деятелей культуры.
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