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Зять известного артиста театра и кино, народного артиста РФ Олега Анофриева Сергей поделился подробностями смерти родственника. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.
Напомним, известие о смерти 87-летнего Анофриева появилось в среду, 28 марта.
"Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст", — цитирует издание слова собеседника.
Отмечается, что данную информацию также подтвердил актер и телеведущий Александр Олешко. Он уточнил, что о смерти Анофриева ему рассказала внучка артиста.
"Он долго болел. <...> В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ", — добавил Олешко.
Прощание с народным артистом России пройдет в пятницу, 30 марта, в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента.
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