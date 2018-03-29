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Несколько тысяч человек приняли участие в "белом марше" против антисемитизма во французской столице. Об этом пишет RT со ссылкой на канал BFMTV.
Уточняется, что акция прошла после убийства в Париже 85-летней женщины еврейского происхождения Мирей Кнолль.
По данным издания, в митинге приняло участие множество французских политических и общественных деятелей, включая экс-кандидатов в президенты Жан-Люк Меланшона и Марин Ле Пен.
Издание напоминает, что тело Кнолль, которая в 1942 году вместе с матерью спаслась от холокоста, нашли с несколькими ножевыми ранениями на минувшей неделе в ее квартире.
Также сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон пришёл на похороны убитой женщины.
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