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Фракция КПРФ в Государственной думе внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Минимальную ставку предлагают сделать равной 5%, передает "Интерфакс".
Агентство уточняет, что, согласно законопроекту, пониженная планка в 5% будет установлена для лиц, чьи доходы составляют менее 100 тысяч рублей в год. Для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в год ставка составит 5 тысяч рублей в год плюс 13% от суммы, которая превышает 100 тысяч рублей.
"Доходы от 3 до 10 миллионов рублей должны облагаться налогом в размере 382 тысяч рублей в год плюс 18% от суммы свыше 3 миллионов рублей. <...> Доходы свыше 10 миллионов рублей в год — налогом в размере 1,642 миллиона рублей плюс 25% от суммы свыше 10 миллионов рублей", — пишет агентство.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся выдержки из заключения российского правительства на инициативу, где напоминается, что выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, в случае принятия закона, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета через дотации из Федерального фонда финансовой поддержки российских субъектов. В итоге, в связи с предлагаемым снижением ставки НДФЛ с 13% до 5% (для доходов ниже 100 тысяч рублей в год) сумма выпадающих доходов в бюджетах субъектов России и муниципальных бюджетах может составить порядка 71,168 миллиарда рублей.
Всего общая сумма доходов по НДФЛ, дополнительно уплачиваемая всеми группами налогоплательщиков, при введении прогрессивного НДФЛ более 13%, с учетом выпадающих доходов субъектов России по НДФЛ, по расчетам, приведенным коммунистами, в следующем году может составить более 1,159 триллиона рублей.
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