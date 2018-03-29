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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

СМИ: Тулеев покинет свой пост к концу весны

, ИА "Амител"
Якобы решение об увольнении Тулеева было принято до трагедии в "Зимней вишне"

Фото: kp.ru

Решение об увольнении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева было принято до того, как произошла трагедия в Кемерово. Но свой пост он должен покинуть к концу весны, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Источники издания рассказали, что сейчас Тулеев не отправлен в отставку, потому что это бы выглядело "показательно". Другая причина, по которой не планируется "показательная" отставка Тулеева, заключается в том, что у него "много заслуг".

Находясь в Кемерово, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отставке Тулеева, заявил, что это "не делается для красного словца на фоне трагедии". Он отметил, что для начала нужно выяснить, кто виноват в случившемся.

Напомним, страшная трагедия произошла в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. В огне погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. Это событие вызвало большой общественный резонанс.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 09:31
- гость -

После этого ужаса надо было самому подать в отставку. Молча.

0  0
29.03.2018 09:36
Грантштейн

сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента

То есть опять текст ниачём. Кто-то где-то что-то кому-то сказал.
РБТ это публикует.
а кто-то из читателей не разбираясь, а видя аббревиатуру РБК, верят этому.

может шурнашлюхи начнут отвечать своей свободой за тот хлам, что озвучивают?
может если главреду РБК дать лет пять лагерей, потом он научит своих сотрудников печатать правду со ссылкой на источник, а не анонимку?

0  0
29.03.2018 09:39
- гость -

9.31 да, согласен
это было бы порядочно

0  0
29.03.2018 09:52
- гость -

Ну уйдет он, кому-то легче будет? Насколько я знаю, он много хорошего сделал для кемеровской области. Неизвестно еще кто придет на его место и что будет.

0  0
29.03.2018 10:00
Гость

29.03.2018 09:52
- гость -
И теперь ему за это можно простить все пожары и гибель людей?....

0  0
29.03.2018 10:01
- гость -

сделал много хорошего но потом сам все это хорошее и перечеркнул когда москвичам однопартийцам помогал отжимать шахты у местных бизнесменов...

0  0
29.03.2018 10:05
- гость -


29.03.2018 09:52
- гость -

Ну уйдет он, кому-то легче будет? Насколько я знаю, он много хорошего сделал для кемеровской области. Неизвестно еще кто придет на его место и что будет.

Согласен многое сделал, просто уже старенький, объективно пора.
А кому это на руку или метят на его место (видят что приболел) воспользовались ситуацией и походу добились своего..
А придет однозначна хапуга, Кузбасс лакомый кусочек, будут у него золотые ручки, часы с бриллиантами... Кемеровчане возрадуются.. и вспомнят бывшего..!!

0  0
29.03.2018 10:06
- гость -


29.03.2018 10:01
- гость -

сделал много хорошего но потом сам все это хорошее и перечеркнул когда москвичам однопартийцам помогал отжимать шахты у местных бизнесменов...

Как говоритца свечку в шахтах держал?

0  0
29.03.2018 10:08
- гость -

Сидя на зоне на шконке, легко со стороны судить.

0  0
29.03.2018 10:10
- гость -

29.03.2018 10:00
Гость
А что мог он сделать если наше законодательное собрание вместо того, чтобы ужесточить наказание за коррупцию, вносят поправки в правила пожарной безопасности. Типа кто-то их будет соблюдать. Также будут покупать все необходимые бумажки, а люди будут гибнуть.

0  0
29.03.2018 10:16
- гость -

29.03.2018 09:52
- гость -
Ну уйдет он, кому-то легче будет? Насколько я знаю, он много хорошего сделал для кемеровской области

Ключевое слово - сделал. В прошедшем времени. Всему свое время, все заканчивается, нужно вовремя уходить.

0  0
29.03.2018 10:16
- гость -

Легко рассуждать, лежа на диване. Сложно даже на маленьком предприятии за всем уследить, а тут целая область. Тулеев что лично должен был проверять этот ТЦ? Просто каждый должен нести ответственность за свои действия и понимать последствия. Здесь виноват не конкретный человек, а целая система из людей, организаций и т.д.

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