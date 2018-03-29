В Алтайском крае, по последним данным, оказались подтоплены 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Подтопление произошло в 64 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Усть-Калманского, Петропавловского, Советского,Тогульского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов и в городе Бийске.
Последствия паводка в регионе ликвидируют 1449 человек, 480 единиц техники, из них от МЧС России: 757 человек, 160 единиц техники.
Напомним, накануне стало известно о гибели двух человек в зоне паводка. 27 марта губернатор Александр Карлин в связи с паводком в Алтайском крае ввел режим ЧС.
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