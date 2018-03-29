104-летняя жительница Алтайского края Раиса Панкова из села Заковряшино Крутихинского района победила в конкурсе фотографий с избирательных участков #фотовыборы22. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Жюри определяло победителей в пяти номинациях. Раиса Панкова признана лучшей в номинации "Самое патриотичное фото". В подарок от организаторов долгожительница получит телевизор.
Победительница — вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла. Во время войны она работала на оборонном заводе в Новосибирске. Потом в своем родном селе она работала в колхозе разнорабочей. Несмотря на почтенный возраст, 18 марта Раиса Панкова сама пришла на избирательный участок и приняла участие в выборах президента России.
Комментарии
Вот это правильно!
146% подстроено
Молодец бабуля, респект!!!
Вообще итоги конкурса разочаровали...