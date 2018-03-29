Фото: gorsite.ru
Жителей Барнаула в день поминовения усопших, который в текущем году выпадает на 17 апреля, бесплатно доставят на кладбища, сообщает пресс-центр городской администрации.
Как рассказал руководитель муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Виталий Иконников, в Барнауле будет организована бесплатная доставка горожан на основные кладбища города: Черницкое, Новомихайловское, Власихинское, Гоньбинское и Затонское.
Всего на эти цели выделяется 83 автобуса и 17 трамваев, которые будут работать с 08:00 до 18:00.
Также в Родительский день на Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбищах "Специализированная похоронная служба" выделит пять микроавтобусов для доставки граждан от центрального въезда, конечных остановок к удаленным местам захоронений.
Комментарии
Амик жжот с названиями статей "Доставка барнаульцев на кладбища" как то страшно звучит. Ну напишите проезд будет бесплатным, нет же.
"Доставка барнаульцев на кладбища" - где же столько места то возьмут для всех барнаульцев?