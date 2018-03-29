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Доставка барнаульцев на кладбища в Родительский день будет бесплатной

, ИА "Амител"
В 2018 году день поминовения усопших выпадает на 17 апреля

Фото: gorsite.ru

Жителей Барнаула в день поминовения усопших, который в текущем году выпадает на 17 апреля, бесплатно доставят на кладбища, сообщает пресс-центр городской администрации.

Как рассказал руководитель муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Виталий Иконников, в Барнауле будет организована бесплатная доставка горожан на основные кладбища города: Черницкое, Новомихайловское, Власихинское, Гоньбинское и Затонское.

Всего на эти цели выделяется 83 автобуса и 17 трамваев, которые будут работать с 08:00 до 18:00.

Также в Родительский день на Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбищах "Специализированная похоронная служба" выделит пять микроавтобусов для доставки граждан от центрального въезда, конечных остановок к удаленным местам захоронений.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.03.2018 09:44
ИГ

Амик жжот с названиями статей "Доставка барнаульцев на кладбища" как то страшно звучит. Ну напишите проезд будет бесплатным, нет же.

0  0
29.03.2018 10:15
гость

"Доставка барнаульцев на кладбища" - где же столько места то возьмут для всех барнаульцев?

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