Глава Тобольского района Юрий Батт заявил, что накажет сотрудников МАУ "Тобольский районный Центр культуры" за то, что они устроили банкет в день национального траура, 28 марта. Об этом сообщает ФАН.
Батт рассказал, что начальнику Центра культуры будет вынесено взыскание. При этом поход местных чиновников в ресторан Батт назвал "частной инициативой" и сообщил, что в четверг вызовет всех участников мероприятия для разбирательства.
Отметим, что банкет чиновников снял на видео местный житель. Сообщается, что работники культуры пытались перенести мероприятие, но в ресторане им отказали.
Напомним, 28 марта в России было объявлено днем национального траура. 25 марта при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Из них 41 — дети.
Комментарии
Мало того, что они моральные уроды, так они сами этого не осознают.
Как кусок в горло лез?
Деньги уплачены, сроки не переносят. Вы бы Грантштейн отказались?
дальше че...ну давайте не есть не пить не говорить че за бред то!!ну жаль очень трагедия ..ну дальше то что??вам второй день кусок в горло не лезет или что?
читайте: "пытались отказаться от мероприятия, но в ресторане им отказали"!!! Что еще раз подтверждает, что для "бизнеса" важны только бабки, все остальное им - до..........
и за что их накажут? За то что после работы пошли в ресторан? Номер статьи в студию.
Больше половины людей запустили белые шарики и пошли домой пить пиво под фильмец. Что их тоже наказывать?
главное чтобы те чиновники кто подписывал, принимал, согласовывал, разрешал - не пострадали.
Комментаторы вы моральные уроды. Слава Богу, таких нет среди моих друзей. У меня 3 дня слезы с глаз не проходят, знакомые мужики плачут. Те, у кого дети есть... Жаль, что не вы оказались на месте этих детей
29.03.2018 10:18
- гость -
Деньги уплачены, сроки не переносят. Вы бы Грантштейн отказались?
Да, отказался бы.
Неловко говорить в сослагательном наклонении, но уверен в своих моральных принципах.
29.03.2018 10:29
месный
Опять вы суете в любую тему свою "политоту". Заткнитесь уже.
29.03.2018 10:31!!слава богу что у меня нет таких мужиков знакомых которые в барнауле уже 3 дня плачут..в неврологии лежите поди )))
Грантштейн, не кушаете с воскресенья?
Мертвых нужно помнить, живым жить дальше.
29.03.2018 10:41
- гость -
Кушаю. Но без аппетита, если вам это интересно.
И уж совершенно точно не пошел бы ни на какой банкет.
Считаю, что у этих работников так называемой культуры, этой культуры и нет. Как и мозга.
У них банкет был тихий и печальный. Они же не звери.
ничего страшного не случилось
Какой подлый удар в спину Владимиру Владимировичу, а тут еще этот банкет. Правильно Мизулина сказала!
29.03.2018 10:36
Грантштейн
где вы тут политоту нашли - это коррупция и решательство, не надо это путать это очень разные вещи
ну все трындец теперь всем лечь и помереть тоже
где вы тут политоту нашли - им слюни из рта глаза залепили