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Чиновников из Тобольска накажут за банкет в день национального траура

, ИА "Амител"
Речь идет о работниках МАУ "Тобольский районный Центр культуры"

Фото: pixabay.com

Глава Тобольского района Юрий Батт заявил, что накажет сотрудников МАУ "Тобольский районный Центр культуры" за то, что они устроили банкет в день национального траура, 28 марта. Об этом сообщает ФАН.

Батт рассказал, что начальнику Центра культуры будет вынесено взыскание. При этом поход местных чиновников в ресторан Батт назвал "частной инициативой" и сообщил, что в четверг вызовет всех участников мероприятия для разбирательства. 

Отметим, что банкет чиновников снял на видео местный житель. Сообщается, что работники культуры пытались перенести мероприятие, но в ресторане им отказали. 

Напомним, 28 марта в России было объявлено днем национального траура. 25 марта при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Из них 41 — дети.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 10:11
Грантштейн

Мало того, что они моральные уроды, так они сами этого не осознают.
Как кусок в горло лез?

0  0
29.03.2018 10:18
- гость -

Деньги уплачены, сроки не переносят. Вы бы Грантштейн отказались?

0  0
29.03.2018 10:19
- гость -

дальше че...ну давайте не есть не пить не говорить че за бред то!!ну жаль очень трагедия ..ну дальше то что??вам второй день кусок в горло не лезет или что?

0  0
29.03.2018 10:20
-гость-

читайте: "пытались отказаться от мероприятия, но в ресторане им отказали"!!! Что еще раз подтверждает, что для "бизнеса" важны только бабки, все остальное им - до..........

0  0
29.03.2018 10:23
- гость -

и за что их накажут? За то что после работы пошли в ресторан? Номер статьи в студию.
Больше половины людей запустили белые шарики и пошли домой пить пиво под фильмец. Что их тоже наказывать?

0  0
29.03.2018 10:29
месный

главное чтобы те чиновники кто подписывал, принимал, согласовывал, разрешал - не пострадали.

0  0
29.03.2018 10:31
- гость -

Комментаторы вы моральные уроды. Слава Богу, таких нет среди моих друзей. У меня 3 дня слезы с глаз не проходят, знакомые мужики плачут. Те, у кого дети есть... Жаль, что не вы оказались на месте этих детей

0  0
29.03.2018 10:36
Грантштейн

29.03.2018 10:18
- гость -
Деньги уплачены, сроки не переносят. Вы бы Грантштейн отказались?

Да, отказался бы.
Неловко говорить в сослагательном наклонении, но уверен в своих моральных принципах.

29.03.2018 10:29
месный
Опять вы суете в любую тему свою "политоту". Заткнитесь уже.

0  0
29.03.2018 10:38
- гость -

29.03.2018 10:31!!слава богу что у меня нет таких мужиков знакомых которые в барнауле уже 3 дня плачут..в неврологии лежите поди )))

0  0
29.03.2018 10:41
- гость -

Грантштейн, не кушаете с воскресенья?

0  0
29.03.2018 10:46
Дядька

Мертвых нужно помнить, живым жить дальше.

0  0
29.03.2018 10:50
Грантштейн

29.03.2018 10:41
- гость -
Кушаю. Но без аппетита, если вам это интересно.
И уж совершенно точно не пошел бы ни на какой банкет.

Считаю, что у этих работников так называемой культуры, этой культуры и нет. Как и мозга.

0  0
29.03.2018 11:14
- гость -

У них банкет был тихий и печальный. Они же не звери.

0  0
29.03.2018 11:19
- гость -

ничего страшного не случилось

0  0
29.03.2018 11:20
- гость -

Какой подлый удар в спину Владимиру Владимировичу, а тут еще этот банкет. Правильно Мизулина сказала!

0  0
29.03.2018 11:22
месный

29.03.2018 10:36
Грантштейн

где вы тут политоту нашли - это коррупция и решательство, не надо это путать это очень разные вещи

0  0
29.03.2018 11:30
- гость -

ну все трындец теперь всем лечь и помереть тоже

0  0
29.03.2018 11:37
- гость -

где вы тут политоту нашли - им слюни из рта глаза залепили

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