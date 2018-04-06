Чемпионат по улыбке пройдет восьмого апреля в ТРЦ "Пионер"

Праздник Светлой Пасхи – этот торжественный день напоминает нам о детстве. Он радует всех не только ароматными куличами и писанками в корзинке, но и искренними эмоциями. Восьмого апреля на фуд-корте ТРЦ "Пионер" состоится поистине грандиозное и веселое событие.
Event-агентство FM-Продакшн проведет настоящий чемпионат по улыбке, в котором определит, у кого из посетителей ТРЦ "Пионер" самая широкая улыбка, а у кого самый громкий смех.
И, конечно, будет много призов и подарков от партнеров: кинотеатр "Пионер", "Пионер парк", "Молочная сказка", семечки "Зум-зум".
Организаторы обещают море призов и подарков для самых активных гостей.
Event-агентство FM-Продакшн радо сообщить о том, что для самых творческих и артистичных ребятишек пройдет кастинг для "Ералаша", а также каждый сможет принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству.
После мероприятия все желающие могут посетить "Пионер парк" и сыграть на новейшей игровой платформе виртуальной реальности VR KAT Walk.
Полное погружение в мир захватывающих игр с невероятным эффектом, который раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах.
Также вы сможете совершить покупки детских товаров в ТРЦ "Пионер". Более 10 магазинов представлено на третьем этаже: "Планета детства", "Стрекоза", "Мадагаскар", CROCKiD, "Е-МОЁ" и др. Мероприятие пройдет 8 апреля в 13-00 в ТРЦ "Пионер"
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