Фото: museum.ru
Паводковые воды подтопили Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках, сообщает "Алтайская правда".
По информации краевого управления по культуре и архивному делу, вода зашла на цокольный этаж административного здания в и гараж. Борясь с паводком, здесь создали насыпи из щебня, а также укрепили входные двери и сделали дополнительную изоляцию дверей архива и склада.
Кроме того, из помещений эвакуировали фондовые коллекции, мебель и технику.
Также напомним, что на прошлой неделе в Змеиногорске подтопило музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова.
Выставленные здесь экспонаты оперативно подняли на недосягаемую для воды высоту. Когда вода ушла, помещение просушили тепловой пушкой.
Кроме того, из-за паводка пострадал Дом культуры в селе Красный Яр Советского района. В этом здании все оборудование было поднято на безопасный уровень, ведется откачка воды.
Напомним, что в связи с паводком на территории Алтайского края действует режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в регионе оказались подтоплены 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов.
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