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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Летел на все светофоры: кемеровчанин рассказал, как пытался спасти близких

, ИА "Амител"
У Игоря Сабадаша в "Зимней вишне" погибли пять родственников

Житель Кемерово Игорь Сабадаш рассказал корреспонденту РИА "Новости", как пытался спасти из огня "Зимней вишни" своих близких.

В тот день его родные - 23-летняя дочь Алена, трое внуков возрастом от двух до семи лет и 30-летняя сноха Елена — пошли в кинотеатр. Они были в кинозале, когда произошел роковой пожар. 

"Я был на Южном (район Кемерово), когда позвонила доча: "Папа, мы горим!" Я за пять минут долетел до "Вишни" — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки", — делится мужчина.

Все это время он был на связи с дочкой. Она говорила отцу, что ей очень страшно, что зал уже полон дыма, а они не могут выйти из-за огня. Родственники были рядом с Аленой, в том же зале.

Мужчина ворвался в торговый центр, поднялся на третий этаж, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели. "Нельзя туда идти!" – сказали они.

Тогда он спросил, почему туда не идут сами огнеборцы. На что они ответили ему, что у них нет респираторов. В это время разговор с дочерью прервался. "Папа, я тебя люблю!" — были ее последние слова. Судьба родственников до сих пор неизвестна, а тела не опознаны.

Напомним, страшная трагедия произошла в Кемерово 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 10:35
- гость -

А почему у спасателей не было необходимого обмундирования? В этом правоохранительные органы не хотят разобраться?

0  0
29.03.2018 10:38
- гость -

29.03.2018 10:35
- гость -
Успокойтесь ! Виноваты охранник и уборщица !

0  0
29.03.2018 10:40
- гость -

29.03.2018 10:38
- гость -

Вы серьезно?

0  0
29.03.2018 10:44
- гость -

Да как так то у пожарных не оказалось респираторов? У них вообще в планах не было людей спасать?

0  0
29.03.2018 10:56
- гость -

Я конечно всё понимаю, но бестолковый тупой баран мог по дороге запросто угробить других совершенно невинных людей. Эгоист чёртов, щас героя из себя строит. Чудило на букву "М". Спасатель еров.

0  0
29.03.2018 11:09
Гость

Гостю 10.56. Ты называешь человека, потерявшего пятерых близких родственников и находившегося в момент ЧП в жуткой панике, тупым бараном? А ты сам кто после этого?

0  0
29.03.2018 11:11
- гость -

Какие респираторы?
Там за пару минут поднялась температура до сотен градусов.
Сгорел бы спасатель или Игорь в любом противогазе.

Как пожар распространяется? Сначала потихоньку от очага огня, потом все быстрее из-за поднявшейся температуры воздуха.
Через несколько минут это была печка размером с весь этаж.
А зрители кинозала оказались в западне...

0  0
29.03.2018 11:16
- гость -

29.03.2018 11:09
Гость
Почему я должен жалеть человека, которому на других плевать и он готов их убить просто так?

0  0
29.03.2018 11:17
- гость -

А 77 пропавших без вести куда относятся?

0  0
29.03.2018 11:18
- гость -

29.03.2018 11:11
- гость -

ну в таком случае пожарные должны корректно объяснять свои действия, чтобы потом их зря не обвиняли

0  0
29.03.2018 11:20
- гость -

Амик, может хватит уже участвовать в соревновании "кто откоппет побольше диких подробностей "? Имейте уважение к погибшим. Людям и так больно и страшно, а вы новости погорячее вытаскиваете

0  0
29.03.2018 11:21
11:09

Не обращяйте внимания на этого удачьника.

0  0
29.03.2018 11:26
- гость -

10:56 что ты тут вякаешь, поймал бы на улице и лично сказал, а то как паскуда подшконочная тявкаешь из за угла.

0  0
29.03.2018 11:27
- гость -


29.03.2018 11:21
11:09
Когда следующий такой "спасатель", летя на красный, собьёт тебя или твою маму, вот тогда мы тебя и послушаем, удачник)

0  0
29.03.2018 11:27
- гость -

29.03.2018 11:20
- гость -

Правильно, хватит раскачивать лодку, как это делали двести бузотеров! Это и так подлый удар в спину перед инаугурацией.

0  0
29.03.2018 11:32
- гость -

Как-то странно, значит гостю от 11:26 оскорблять меня можно, а моё сообщение, всего лишь процитировавшее этого... ээээ... ну вы поняли, удалили. Удивительное рядом, гражданин модератор.

0  0
29.03.2018 11:34
- гость -

А изначально его выставляли, как человека потерявшего 3х детей, жену и сестру. Сейчса это 3-е внуков, дочь и сноха. Может через пару дней он окажется вообще ни кем?

0  0
29.03.2018 11:38
- гость -

11.27, он же 10.56, а теперь представь, что там твоя дочь и твои внуки. Как говорил герой ворошиловского стрелка - откуда вы беретесь такие...

0  0
29.03.2018 11:40
- гость -


29.03.2018 11:38
- гость -
И что дальше? Этот горе-спасатель хоть кого-то спас? Нет, он истерил, путался под ногами и мешал работать профессионалам. Вполне возможно, что из-за его бестолковых действий погибли ещё люди. И когда этот ишак летел на красный, то ему просто повезло, что он ещё и тогда не убил никого. Офигенный герой.

0  0
29.03.2018 11:43
- гость -

11.40, расскажи нам, что бы делал ты в аналогичной ситуации...

0  0
29.03.2018 11:43
- гость -

На журфаках по западному образцу учат что плохие новости лучше продаются. В соответствии с этим АМИК сначала участвовал в распространении вранья про 200 выкопанных могил, надеюсь что этому ещё будет дана правовая оценка, а теперь будет смаковать подробности страшной трагедии и ковыряться в ранах потерпевших. А малоадекватные психопаты будут пускать крокодиловы слёзы и обвинять остальных в бессердечности. Думается, пора вводить ив СМИ , и в инете цензуру, и наводить порядок.

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