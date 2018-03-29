Житель Кемерово Игорь Сабадаш рассказал корреспонденту РИА "Новости", как пытался спасти из огня "Зимней вишни" своих близких.
В тот день его родные - 23-летняя дочь Алена, трое внуков возрастом от двух до семи лет и 30-летняя сноха Елена — пошли в кинотеатр. Они были в кинозале, когда произошел роковой пожар.
"Я был на Южном (район Кемерово), когда позвонила доча: "Папа, мы горим!" Я за пять минут долетел до "Вишни" — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки", — делится мужчина.
Все это время он был на связи с дочкой. Она говорила отцу, что ей очень страшно, что зал уже полон дыма, а они не могут выйти из-за огня. Родственники были рядом с Аленой, в том же зале.
Мужчина ворвался в торговый центр, поднялся на третий этаж, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели. "Нельзя туда идти!" – сказали они.
Тогда он спросил, почему туда не идут сами огнеборцы. На что они ответили ему, что у них нет респираторов. В это время разговор с дочерью прервался. "Папа, я тебя люблю!" — были ее последние слова. Судьба родственников до сих пор неизвестна, а тела не опознаны.
Напомним, страшная трагедия произошла в Кемерово 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.
Комментарии
А почему у спасателей не было необходимого обмундирования? В этом правоохранительные органы не хотят разобраться?
29.03.2018 10:35
- гость -
Успокойтесь ! Виноваты охранник и уборщица !
29.03.2018 10:38
- гость -
Вы серьезно?
Да как так то у пожарных не оказалось респираторов? У них вообще в планах не было людей спасать?
Я конечно всё понимаю, но бестолковый тупой баран мог по дороге запросто угробить других совершенно невинных людей. Эгоист чёртов, щас героя из себя строит. Чудило на букву "М". Спасатель еров.
Гостю 10.56. Ты называешь человека, потерявшего пятерых близких родственников и находившегося в момент ЧП в жуткой панике, тупым бараном? А ты сам кто после этого?
Какие респираторы?
Там за пару минут поднялась температура до сотен градусов.
Сгорел бы спасатель или Игорь в любом противогазе.
Как пожар распространяется? Сначала потихоньку от очага огня, потом все быстрее из-за поднявшейся температуры воздуха.
Через несколько минут это была печка размером с весь этаж.
А зрители кинозала оказались в западне...
29.03.2018 11:09
Гость
Почему я должен жалеть человека, которому на других плевать и он готов их убить просто так?
А 77 пропавших без вести куда относятся?
29.03.2018 11:11
- гость -
ну в таком случае пожарные должны корректно объяснять свои действия, чтобы потом их зря не обвиняли
Амик, может хватит уже участвовать в соревновании "кто откоппет побольше диких подробностей "? Имейте уважение к погибшим. Людям и так больно и страшно, а вы новости погорячее вытаскиваете
Не обращяйте внимания на этого удачьника.
10:56 что ты тут вякаешь, поймал бы на улице и лично сказал, а то как паскуда подшконочная тявкаешь из за угла.
29.03.2018 11:21
11:09
Когда следующий такой "спасатель", летя на красный, собьёт тебя или твою маму, вот тогда мы тебя и послушаем, удачник)
29.03.2018 11:20
- гость -
Правильно, хватит раскачивать лодку, как это делали двести бузотеров! Это и так подлый удар в спину перед инаугурацией.
Как-то странно, значит гостю от 11:26 оскорблять меня можно, а моё сообщение, всего лишь процитировавшее этого... ээээ... ну вы поняли, удалили. Удивительное рядом, гражданин модератор.
А изначально его выставляли, как человека потерявшего 3х детей, жену и сестру. Сейчса это 3-е внуков, дочь и сноха. Может через пару дней он окажется вообще ни кем?
11.27, он же 10.56, а теперь представь, что там твоя дочь и твои внуки. Как говорил герой ворошиловского стрелка - откуда вы беретесь такие...
29.03.2018 11:38
- гость -
И что дальше? Этот горе-спасатель хоть кого-то спас? Нет, он истерил, путался под ногами и мешал работать профессионалам. Вполне возможно, что из-за его бестолковых действий погибли ещё люди. И когда этот ишак летел на красный, то ему просто повезло, что он ещё и тогда не убил никого. Офигенный герой.
11.40, расскажи нам, что бы делал ты в аналогичной ситуации...
На журфаках по западному образцу учат что плохие новости лучше продаются. В соответствии с этим АМИК сначала участвовал в распространении вранья про 200 выкопанных могил, надеюсь что этому ещё будет дана правовая оценка, а теперь будет смаковать подробности страшной трагедии и ковыряться в ранах потерпевших. А малоадекватные психопаты будут пускать крокодиловы слёзы и обвинять остальных в бессердечности. Думается, пора вводить ив СМИ , и в инете цензуру, и наводить порядок.