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Работу трех котельных восстановили специалисты в алтайском районном центре Солонешное, находящемся в зоне паводка, сообщает "Катунь 24".
Котельные подтопило 26 марта из-за активного таяния снега и обильных осадков. В этой связи объекты энергетики были отключены.
При этом котельная № 2, расположенная на улице Сухова, отапливает здания прокуратуры, почты, аптеки, редакции местной газеты и гаражи. Котельная № 4 на улице Строительной отапливает девять частных домов и центральную районную больницу, а котельная № 6 отапливает детский сад "Орленок".
Коммунальщики сумели оперативно решить вопрос и провести необходимые работы. Сейчас котельные функционируют в штатном режиме.
Напомним, что из-за паводка в регионе объявлен режим ЧС.
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