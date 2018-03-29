Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин на "Правительственном часе" в среду, 28 марта, призвал депутатов АКЗС активнее включаться в борьбу с паводком в ряде районов региона.
По словам Александра Карлина, жители пострадавших районов испытали большой стресс, но благодаря своевременной эвакуации людей, имущества, сельхозживотных не допущено значительных потерь скота, нет потерь человеческих жизней.
"Прошу вас держать эту ситуацию на контроле. Есть депутаты, которые активно направляют свои ресурсы на оказание помощи пострадавшим - Андрей Осипов, Вадим Смагин. Жители благодарят их за гуманитарную помощь и поддержку", — отметил глава региона.
Как добавил Карлин, одна из первоочередных задач — приведение в порядок пострадавших от паводка школ за период каникул. Идет оценка объемов пострадавшей дорожной инфраструктуры.
"Мы готовим материалы для получения мер поддержки из федерального бюджета по режиму ЧС. Мы его ввели для того, чтобы выстроить алгоритм управленческой работы и получить правовые основания для получения помощи федерального центра в тех объемах и по тем направлениям, которые предусмотрены правительственным документом", — пояснил губернатор.
Ранее сообщалось, что в результате паводка в Алтайском крае было подтоплено более 1000 домов. Стихия только за два дня унесла жизни двух человек.
Комментарии
Всех депутатов на паводок - таскать мешки с песком
На бабки крутит?