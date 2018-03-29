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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Кадыров готов поймать украинского пранкера, сообщившего о сотнях погибших

, ИА "Амител"
Речь идет о пранкере Евгении Вольнове

Фото: newizv.ru

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что глава республики Рамзан Кадыров готов поймать украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова). Об этом сообщает РБК.

"В Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Но если эта задача будет поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", — отметил чеченский министр. 

Умаров подчеркнул, что людьми, которые сообщают такие фейковые данные, "конкретно нужно заниматься: и с законодательной точки зрения, и со всех других точек зрения, чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве". 

Напомним, СКР возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Сети как пранкер Евгений Вольнов. После ЧП в Кемерово в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Большинство из них – дети. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 11:23
- гость -

Это хорошо бы...

0  0
29.03.2018 11:24
Грантштейн

Вот никаких "скрипалей" не надо устранять, а вот таких "кувиковых" очень даже надо.

0  0
29.03.2018 11:28
- гость -

ну так там награду 12 лямов объявили кто его доставит в Россию, его за такие бабки хохлы сами припрут)))

0  0
29.03.2018 11:30
- гость -

Этот кусок безмозглого сала надо отдать родственникам погибших и пострадавших в Кемерово

0  0
29.03.2018 11:32
- гость -

ну так там награду 12 лямов объявили

там это где? типа человек у которого сгорели, мать, жена и сын?
так огорчу, там телефон московский, в инете в кидалове уже не один раз засветившийся. на сердобольных мошенники рассчитывают...

0  0
29.03.2018 11:32
- гость -

Грантштейн, это пранкер подавится куском сала, а потом скажут, что это российский след и введут очередные санкции

0  0
29.03.2018 11:34
11:30

Зачем?

0  0
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