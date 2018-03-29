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Связь "МегаФона" на Алтае продолжает работать даже в период паводка

, ИА "Амител"
Оператор "МегаФон" перешел в режим повышенной готовности в Алтайском крае

В районах Алтайского края и Республики Алтай вода затапливает объекты связи. Оперативные бригады инженеров "МегаФона" не только запускают в работу дублирующие базовые станции, но и откачивают воду из ушедших под воду сооружений.

Еще на выходных "МегаФон" на Алтае перешел в режим повышенной готовности. Учитывая приближающиеся паводки, оператор увеличил число оперативных дежурных бригад инженеров, мобильных базовых станций и резервных электрогенераторов. Однако "большая вода" пришла в регион на несколько дней раньше всех прогнозов, и массовые затопления поселков Алтайского края и Республики Алтай начались уже в понедельник, 27 марта.

В первый день паводка почти полностью были затоплены село Краснощеково и находившаяся в нем базовая станция "МегаФона". Однако вода не добралась до самого оборудования связи, благодаря чему компания продолжала обеспечивать связью местных жителей и спасательные бригады МЧС. Прибывшие на место инженеры "МегаФона" откачали воду и восстановили подачу электропитания на базовую станцию, которая до этого работала только на аккумуляторных батареях.

"Связь во время чрезвычайных ситуаций имеет огромное значение, все экстренные службы делают упор на оповещение с помощью SMS или голосовой связи, она же нужна им для проведения всех оперативных мероприятий. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы не допустить перебоев связи в подтопленных районах Алтайского края и Республики Алтай. Так, по опыту паводков прошлых лет мы построили дополнительные базовые станции, которые в случае необходимости смогут обеспечить связь в затопляемых районах. Более того, в нашем автопарке есть дополнительные дизель-генераторные установки и мобильные базовые станции, способные выехать на место в любой момент и обеспечить связью МЧС", – подчеркнул Валерий Казаченко, директор Алтайского регионального отделения "МегаФона".

Сложная паводковая ситуация наблюдается в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском и Третьяковском районах Алтайского края. Здесь в прошлые годы под воду уже уходили базовые станции в поселках Краснощеково, Маралиха, Быстрый Исток и Малоугренево.

Вчера на всей территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации. В 11 районах ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2018 12:54
- гость -

не нравиться мегафон, покрытие большое а связь г..

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