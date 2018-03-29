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Волна паводка в Алтайском крае, где в настоящее время действует режим ЧС, перемещается вниз по течению притоков Оби, рассказал 29 марта в ходе "Медиалога" губернатор Александр Карлин.
"Волна стихии перемещается ниже по течению левых притоков Оби — это реки Песчаная, Ануй, Алей, Чарыш. Ситуация постепенно нормализуется в районах, которые находятся в верхнем течении этих рек — в Солонешенском, Краснощековском, Петропавловском районах. Но паводковые явления смещаются ниже по течению Чарыша", — отметил глава региона, указав на то, что под влиянием паводковой ситуации оказываются Шипуновский, Усть-Калманский, Смоленский и Быстроистокский районы.
При этом губернатор подчеркнул, что развитие паводковых процессов идет в настоящее время не так стремительно, как это было в Чарыше, Краснощеково, Солонешном, где вода прибывала в считанные часы.
В целом, характеризуя паводковую ситуацию в крае, Александр Карлин напомнил, что в регионе произошло наложение двух негативных факторов — сильное промерзание почвы, что не давало возможности впитываться талым водам в землю, и большое количество осадков в предгорных районах.
По состоянию на утро 29 марта в Алтайском крае подтопления зафиксированы в 14 муниципальных образованиях районного уровня и одном городе.
Всего подтопления отмечаются в 64 населенных пунктах. Подтоплено 4133 приусадебных участка и 1012 жилых домов, в которых проживают 2672 человека, из них 565 детей.
Эвакуировано из зоны подтопления было 1672 человека. 177 из них находятся в пунктах временного размещения, а остальные остановились у родственников и знакомых.
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