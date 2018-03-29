Роспотребнадзор предупреждает о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет.
На официальном сайте ведомства говорится о том, что в последнее время большую популярность приобретают частные кондитерские, которые продают торты и пирожные через социальные сети. При этом продавцы не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
"Кондитерские изделия непромышленного изготовления, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят в установленном порядке оценку (подтверждение) соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем имеются высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции", — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Здесь напоминают, что кондитерские изделия со скоропортящимися ингредиентами могут стать причиной инфекционных заболеваний и аллергических реакций. При этом острые кишечные инфекции у детей протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.
Комментарии
"последнее время большую популярность приобретают частные кондитерские," ГДЕ ТО есть ГОСУДАРСТВЕННЫЕ кондитерские? Может в КРЕМЛЕ, Хлебозаводы частные не напрягают?
Вот это в контексте "в последнее время большую популярность приобретают частные кондитерские, которые продают торты и пирожные через социальные сети. " и это верно
А вот это вырвано из контекста : в последнее время большую популярность приобретают частные кондитерские а это нет
Осталось сказать что bservice тролль и не совсем гениален, да что там говорить просто дурак.
Согласна. Распространяют через соц сети, где выставлено только фото, по которому не понятно в каких условиях изготавливалось кондитерское изделие? Есть ли у "кондитера" санкнижка, и вообще соблюдает ли он правила чистоты и гигиены. К тому же это дом, а в доме есть маленькие дети и животные (часто это молодые мамашки + любители животных). Я брезгую.
Роспотребнадзор может быть лучше проверит качество фирменных тортов и из чего их делают, а антимонопольщикам не мешало бы проверить ценники на них. Я не готов отдавать от 500 руб за кусок маргарина, сахара и пальмового масла, сдобренного красителями, консервантами и ароматизаторами.Не зря кондитеры сами никогда не купят то что производят для своих родных.. Выход по сути один - пеките дома.
Есть хорошо зарекомендовавшая себя кондитерская. Зарегистрирована как ИП, имеет оборудованное по всем правилам помещение.
Работает с заказами в том числе и через соц.сети. Можно по телефону позвонить, можно приехать.
Начинала работать на дому. Со временем и репутация сложилась, и появились деньги на развитие. Даже в СМИ писали.
А риск нарваться на просрочку в ТЦ на порядок выше! В М-ра найти просрочку вообще не проблема.
мы говорим сейчас о массовости домашних "кондитеров".
И то, что они пекут дома, это не значит, что они используют другие ингридиенты)))