Предупредительные мероприятия по снижению негативных последствий пропуска талых и паводковых вод продолжают выполнять в Индустриальном районе Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что работники уже провели работы по очистке каналов для пропуска талых вод в районе улиц Солнечная Поляна и Взлетная. Благодаря этим мерам удастся избежать подтопления многоквартирных домов и придомовых территорий в квартале 2011.
Также проведена расчистка водоотводных труб в районе здания №323 по Павловскому тракту. В русле естественного водостока в "Сухом логу" убрали деревья и поросль.
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