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Губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к землякам и призвал их к взаимной ответственности в условиях паводка.
"Я бы хотел еще раз воспользоваться возможностью обратиться к нашим землякам, жителям Алтайского края. Я не просто прошу, я умоляю. Уважаемые жители территорий, где идут паводковые процессы, либо есть угроза, что паводок придет в эти территории. Давайте будем взаимоответственны за эту серьезную, большую работу. Нужно доверять власти, когда есть предупреждение о том, что стихия наступает. Относиться к этим сигналам с должной мерой серьезности и ответственности", — подчеркнул глава региона в ходе "Медиалога".
Также губернатор отметил, что он понимает жителей края, которые переживают за свое имущество и животных, оставленных в зоне подтоплений, но акцентировал внимание на том, что "человеческая жизнь важнее всего".
Говоря о проводимой работе в зоне паводка, Александр Карлин сказал: "Система ликвидации последствий ЧС в этом году работает более организованно, чем в 2014 году. Мы определенные выводы сделали, отладили организационные аспекты... Эвакуация людей осуществляется профессионально, оперативно. Мы серьезных проблем здесь не имеем".
Напомним, что в Алтайском крае в связи с паводком действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро 29 марта, в регионе подтоплено 4133 приусадебных участка и 1012 жилых домов.
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