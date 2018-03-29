Специалисты пожарной лаборатории МЧС считают, что, по предварительным данным, пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел из-за поджога. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Согласно предварительным результатам, пожар начался в детской комнате, где находился бассейн, наполненный поролоновыми кубиками.
Издание пишет, что хронология событий такова: кто-то поджег один из кубиков, после чего огонь перекинулся на остальные, затем на сетку, свисавшую с потолка, и детский скалодром. Отделка скалодрома рассыпалась на огненные куски и подожгла пол.
Отметим, что накануне арестованный генеральный директор торгового центра Надежда Судденок также говорила о поджоге. Она рассказывала, что не раз "выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах".
Между тем СКР в качестве приоритетной версии рассматривает замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По данным следствия, в "Зимней вишне" не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.
Напомним, страшная трагедия произошла 25 марта. В пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.
Комментарии
ну началось... конечно чиновникам это выгодно. сейчас окажется что проект который они согласовывали соответствовал всем нормам, а это комерсы потом перестроили без согласования, ну вы поняли вообщем...
О как! А как же бастрыкинский приаритет?
то, что причина - поджог, никак не освобождает от ответственности за ненадлежащую противопожарную безопасность
Интересный фотограф с противогазами.
а че цыгане то? сразу бы сказали Обама поджег а триумфатор бы подтвердил бы.
Вот так и приводи отдохнуть и развлечься своего ребенка в ТД Пионер, где тоже поролоновые кубики, чё-та теперь и не хочется этого делать
Нормально, чо, на цыган свалить, авось прокатит, их винить не привыкать.
А если серьезно, надо тщательнейшим образом проверить записи камер, идентифицировать всех людей, отследить их передвижения перед пожаром.
Я уверен, этим уже занимаются. И, скорее всего, даже уже сделали выводы и работают по подозреваемым.
Надо делать кирпичные ТЦ без отделки
И дешево
и противопожарно
1. Это не официальное заключение, это мнение Комсомольской Правды.
2. Поджог мог возникнуть и из-за неисправной проводки - коротнуло и загорелся поролон.
3. Любой источник пожара не отменяет ответственности всех причастных за неработающую ОПС, за строительство ТРЦ с очевидными нарушениями СНИПов, за согласование регламентирующих документов.
Дождитесь окончания следствия, дождитесь озвучивания виновных.
ЗЫ для нехорошего человека в 12:20
Вы зачем здесь про Обаму и триумфатора вворачиваете? В вас что-то человеческое осталось, или вы беспринципный .удак, который ради секундной радости от своего поста в СМИ готов плести любой самый чудовищный бред?
Если поджог, то инспектора ГПН как бы ни при чем, а если проводка, то чревато. Будем посмотреть, за кем люди влиятельнее, за МЧС или СКР.
Поджог не освобождает от ответственности всех, кто не соблюдал и потакал безответственности.
даже президент назвал версию поджога "очень удобной" для подозреваемых...
Такая версия явно импонирует хозяевам заведения и гражданке судденок. Свалить все на какого нибудь и не отвечать не за что.
ПС спешал для гранты. Тыхоть бы день прожил бы его жизнью потом тут пасть разевал про человечность.
Как же они за власть трясутся.
«Технологии провокаций» были использованы в Кемерово во время стихийного митинга после пожара в торговом центре, в котором погибли 64 человека. Об этом 28 марта заявил на конференции Фонда развития гражданского общества первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
«Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций», – заявил Кириенко.
29.03.2018 12:56
- гость -
Извольте изъясниться: чьей жизнью мне требуется прожить хотя бы один день, чтобы я потом был вправе, как вы выражаетесь, "пасть разевать про человечность"?
Я умолчу о том, что вы безграмотны, и, очевидно, невоспитанны, но вас же понять невозможно. Вы способны общаться с людьми на понятном им языке и доносить до людей свои мысли?
Хуже виновников шакалы, которые стоят за спинами убитых горем людей и используя их состояние, шепчат им на ушко, никто виновных не накажет, никто за смерть вашего ребенка не отомстит, вспомните как он погиб, неужели вы оставите это безнаказанным, всем пофиг на смерть вашего ребенка, никто его реально не жалеет, все хотят отмазать виновников … Вот это реальные твари… Виновники допустили это по преступной халатности, а провокаторы делают свое дело умышленно
Главный вывод который сделали власти, монополия вранья и лицемерия, которой они безраздельно обладали на информационных просторах страны под угрозой.