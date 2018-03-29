Фото: vk.com/incident_42
Трагедию в Кемерово, связанную с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", в результате чего погибли более 60 человек, прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин, выразив уверенность в том, что выводы из этой ужасной истории будут сделаны.
Говоря в ходе "Медиалога" о проверках торговых центров на предмет соблюдения в них условий безопасности, а также о подведомственности этих проверок, глава региона отметил: "Мы не можем каким-то волевым, даже моим решением, изменить компетенцию надзорных органов. Поэтому каждый будет действовать в пределах собственной компетенции. Я абсолютно убежден, что те поручения, которые были даны главой нашего государства, сработают по линии контрольных органов и соответствующие проверки будут проведены. Я со своей стороны делаю все, чтобы они были ускорены".
Губернатор подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что эта работа будет проведена.
"Мы в регионе ее обобщим и будем держать на контроле до полного устранения нарушений, которые будут выявлены", — сказал Александр Карлин.
Также глава региона отметил: "Мне думается, история с "Зимней вишней" каждого из нас еще раз заставит к вопросам собственной безопасности и безопасности своих близких относиться более серьезным образом. Логика цивилизационного процесса заключается в том, что чем выше и комфортнее условия жизни людей, тем больше потенциальных опасностей для жизни и здоровья человека. Мы все должны быть готовы к тому, что мы все в таком обществе живем...Я думаю, что выводы из кемеровской трагедии должны быть сделаны. И мы сейчас над этим работаем".
Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли десятки людей. Официально была подтверждена гибель 64 человек.
28 марта в стране был объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии. Сразу после произошедшего губернатор Александр Карлин поручил соответствующим структурам проверить действующие ТЦ в крае на предмет безопасности. Аналогичные меры предпринимаются и в других регионах страны.
Комментарии
какие? судя по прошедшим проверкам в ТРЦ у нас оказывается все замечательно.
Пока все законы заточены на получения бабла, ничего не изменится.
Законы принимает дума. Подписывает Президент. Отвечает за все народ, плохо и страшно терять близких. Надзор за строительством до ,,,,,, этажей отменили, строительные нормы, СНиП, отменили. Кто ДУМА, подписал кто президент. Посмотрим на изменения в законах, может теперь хватит, мудрости подумать.
По словам главы региона, он убежден, что поручения президента после произошедшего в столице Кузбасса будут выполнены
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ну ну, на его майские указы все забили а тут прям кинулись выполнять)))
У нас ещё хуже, просто крыша обваливается, ничего не делая даже...
Администрация сайта и срётся и ссытся. Зря. Пусть бы почитали у папы, какие выводы народ сделал. Вы что, сами в ТРЦ не ходите?