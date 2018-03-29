Губернатор рассказал, как будет финансироваться отдых в детских оздоровительных лагерях региона. Во время традиционной встречи с журналистами Александр Карлин заявил, что власти существенно увеличили объемы бюджетного финансирования летней оздоровительной кампании.
"Мы эти средства транслируем по нескольким каналам. Во-первых, оказываем помощь муниципалитетам, которые организуют летние оздоровительные лагеря при образовательных учреждениях. Большая часть будет направлена муниципалитетам. Речь идет о десятках миллионов рублей. В совокупности речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей. Это хорошее увеличение", — подчеркнул глава региона.
Также речь шла и о поддержке на приобретение путевок родителям. В 2018 году рост объемов поддержки составит 20%. Для семей, где воспитываются трое и более детей, господдержка составит около 44%.
Отдельно планируется помощь региональным и муниципальным бюджетникам. Александр Карлин настоятельно порекомендовал включиться в эту работу и работодателям родителей, чьи дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях.
"У нас довольно значительное количество ребят получают оздоровление, которое не дает никакой дополнительной финансовой нагрузки на семейный бюджет. Это очень важно. Это говорит о доступности оздоровительных услуг для всех ребят, независимо от материального статуса семьи", — добавил губернатор Алтайского края.
Комментарии
какое вранье где помощь семьям с 3 детьми и более там ведь есть всевозможные условия, нужно чтобы ехали все дети а если не все то и фиг вам помощь.