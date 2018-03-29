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Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время "Медиалога" 29 марта дал свою оценку готовности региона к посевной кампании.
"В целом готовность к посевной кампании высокая. Мы рассчитываем, что в последней декаде апреля крестьяне уже выйдут в поля в нашей степной части и определенные виды работ будут проводиться", — сказал глава региона.
Также он акцентировал внимание на том, что в этом году в регион в рекордные сроки поступили средства федеральной поддержки крестьянам, и напомнил, что еще не так давно, в начале 2000-х, наши аграрии зачастую получали средства, когда посевная уже заканчивалась.
"Ситуация меняется", — подчеркнул Александр Карлин, добавив, что средства государственной поддержки крайне важны для алтайских крестьян, поскольку они отчасти компенсируют проблему нехватки оборотных средств.
В данный момент в крае произведены закупки топлива, минеральных удобрений, аграрии обеспечены семенным материалом, качество которого оценивается выше, чем в прошлом году.
Кроме того, губернатор высказался относительно озимых культур. Напомним, что в регионе имелась угроза гибели озимых ввиду сильного промерзания почвы. По словам Александра Карлина, сейчас говорить о том, что произошла какая-то катастрофа, нельзя.
В целом, высказываясь на этот счет, глава региона добавил: "Я не хотел бы ситуацию как-то драматизировать, но и бодрячество транслировать было бы неверным".
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