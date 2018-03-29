Самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия", на борту которого находились пассажиры, благополучно сел в Якутске на одном работающем двигателе. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание уточняет, что это произошло еще 27 марта. Самолет следовал по маршруту Ленск — Якутск. Экипаж воздушного судна Ан-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла.
В результате воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 38 пассажиров, а также 180 килограммов багажа.
Комментарии