Мэр Кемерово Илья Середюк заявил, что на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" нужно разбить сквер. Об этом пишет "Интерфакс".
Градоначальник отметил, что этого хотят кемеровчане и лично он. Сквер будет создан в память о погибших и пострадавших и об этом трагическом событии.
По его словам, нужно пройти определённые процедуры, чтобы обязать собственника снести здание.
Середюк отметил, что в здании работают технические специалисты. Они его обследуют и предоставят властям заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации. Затем через суд собственника обяжут снести руины торгового центра. Мэр отметил, что за снос здания проголосовали 25 тысяч местных жителей.
В сквере планируется сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем. Также рассматривается возможность установки мемориала.
Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.
Комментарии
а с собственником согласовали или теперь за несколько сотен лямов еще землю у него выкупите?