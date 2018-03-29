Фото: altai.sledcom.ru
Житель Горного Алтая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
Согласно версии правоохранителей, вечером 11 января этого года полицейский патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России "Майминский" получил указание от оперативного дежурного и прибыл в здание стадиона "Дружба".
В фойе в этот момент находился 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нецензурно выражался, кричал и размахивал бутылкой. Полицейский потребовал от него прекратить противоправные действия и покинуть здание.
В ответ мужчина нанес правоохранителю удары кулаком в область грудной клетки, а также коленом в область живота.
Во время следствия житель Маймы признал вину в полном объеме и дал признательные показания, раскаявшись в содеянном.
В настоящее время расследование дела завершено. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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