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Владелец "Киномира" призвал барнаульцев не бояться ходить в кинотеатры

, ИА "Амител", Кристина Десяткова
По словам Якова Каца, зрителей в кино стало в два раза меньше

Фото: pixabay.com

Зрителей в барнаульском "Киномире" после трагических событий в Кемерово стало в два раза меньше. Об этом  ИА "Амител" сообщил генеральный директор сети Яков Кац.

"Сейчас каникулы у детей. Залы пустые. Но я хочу сказать, что у нас соблюдаются все меры пожарной безопасности. Хочу сказать, что уровень безопасности на должном уровне. Мы готовы принимать посетителей. Не нужно ничего бояться",- говорит директор сети.

По его словам, замки на дверях кинозалов "Киномира" действительно есть. Но во время сеансов на замки они никогда не закрываются.

"Конечно, замки есть. Когда сеанса нет, то кинозалы закрыты. Элементарно от вандалов. Ведь может кто-то зайти и, скажем, порезать экран. А ведь его в магазине не купишь, нужно заказывать, ждать месяц. В это время зал будет простаивать. Но во время сеансов у нас зрителей никто не закрывает", — замечает Кац.

Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. Специалисты пожарной лаборатории МЧС считают, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за поджога. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 14:06
- гость -

Нет уж, лучше торренты. Живее будешь.

0  0
29.03.2018 14:09
- гость -

"Кац предлагает сдаться"))

0  0
29.03.2018 14:10
- гость -

да да мы попозже бесплатно посмотрим дома

0  0
29.03.2018 14:12
гостья

Что, пошли убытки, сказу по другому запели!!!

0  0
29.03.2018 14:12
Чучмек

Цитаты:

"...Для торговых центров выдают разрешения на эксплуатацию, к чему я не имею никакого отношения. Я просто арендую площади под размещение своих кинотеатров..."

"...У меня в «Галактике» кинотеатр на третьем этаже, рядом фудкорт, детский центр. У меня всегда все двери открыты и из кинотеатра в случае чего можно быстро выйти. Но рядом постоянно тысячи человек. Я не могу уследить за всем. В здании есть система пожаротушения, есть собственные эвакуационные выходы, к которым я не имею никакого отношения. Я не могу за всем уследить, так что вопрос не ко мне. Вопрос закрытых выходов — это к ТЦ. Откуда я знаю, работал у них выход или нет? Он, может быть, сейчас открыт, а через час — закрыт. Не пошлешь же кассиров проверять.

Я могу вам рассказать, насколько у меня удобные кресла и вкусный попкорн. А за безопасность эксплуатации отвечает собственник ТЦ..."

0  0
29.03.2018 14:12
-гость-

у Каца все пропало!

0  0
29.03.2018 14:14
- гость -

русский человек обжегшись на молоке дует на воду
да не ходите.. нам свободнее в кинотеатре сидеть

0  0
29.03.2018 14:16
Гость

Из-за одного безответственного собственника ТЦ пострадают все остальные. Несправедливо как-то. Хотя опасения людей понятны. Со временем все забудется. А опасность может подстерегать где угодно. Что теперь, жить в лесу и никуда не выходить?

0  0
29.03.2018 14:17
- гость -

первые 2 комментария раскрыли тему чуть менее, чем полностью

0  0
29.03.2018 14:19
Надя

А я боюсь ходить теперь. Хотелось услышать заявление,что все под контролем.

0  0
29.03.2018 14:20
Дрянное кино

Было бы ещё что смотреть, за год нормальные фильмы по пальцам одной руки можно пересчитать...

0  0
29.03.2018 14:21
- гость -

С ребенком не ходим на каникулах. боимся.

0  0
29.03.2018 14:21
Кац за базар не отвечает

Кац, а за базар надо отвечать. Вы ведь миленький, что сказали)): Что Вы не несете ответственность за безопасность ТЦ, т.к. арендуете у собственника !!! Или я вру?

0  0
29.03.2018 14:24
Грантштейн

Смотрю новинки в кинотеатре МИР, а в ТРЦ мне не особенно нравится.
В Мире чувствую себя спокойно. Продолжу смотреть фильмы там.

Если у кого-то есть желание смотреть кино на торрентах под рекламу "Азино три топора", то это их право.
Вот только сейчас быстрыми темпами сокращается количество сайтов.
Да, появляются "зеркала". Но и их ликвидируют. К тому же, качество в ТС или РИП - тоже на "любителя".

0  0
29.03.2018 14:24
- гость -

как же измельчал русский народ, а если завтра в толчке кого то взорвут, вы срать перестане ходить?

0  0
29.03.2018 14:27
- гость -

Нынешние кинотеатры недалеко ушли от перестроечных видеосалонов.

0  0
29.03.2018 14:29
Гость

точно))

0  0
29.03.2018 14:33
Наде

вы знаете на вашей улице кого то сбила машина не выходите теперь из дома, а вдруг и вас собьет. Лавров правильно про таких людей как вы сказал...

0  0
29.03.2018 14:33
Миха

А системы дымоудаления Яков Кац обещает сделать? Ни в одном зале киномира ее нет

0  0
29.03.2018 14:37
- гость -

А вам обязательно надо срать идти в общественный клозет? До дома потерпеть нельзя?

0  0
29.03.2018 14:39
- гость -

На него же садиться стремно. Как собаки прям, где приспичило там и навалили.

0  0
29.03.2018 14:42
Дмитрий

В Вишне тоже замки есть и тоже говорят что никогда не закрывали и не закрывают. Чем вы от них отличаетесь? Раз есть замок значит его можно закрыть, дома на диване куда удобнее и безопаснее смотреть кино...

0  0
29.03.2018 14:43
- гость -

Слушай ну и так нормально заработал на нас, мы поэкономим пока

0  0
29.03.2018 14:44
ПростоГость


29.03.2018 14:24
Грантштейн


А кто мешает подождать 2-3 месяца и посмотреть фильм в 1080p или 4K дома? Почему вы про какие то три топора болтаете? Экранки не смотрел лет 8 минимум наверное, и ничего, жив как то) Мне не сложно и офф BD релиза дождаться

0  0
29.03.2018 14:49
- гость -

Загорится первый или второй этаж, как выбираться через открытые двери с 4 этажа?

0  0
29.03.2018 14:55
Кацов Як

"Но система пожаротушения, обеспечение эвакуационных выходов — это прерогатива администрации ТРЦ, я за этим следить не уполномочен."

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