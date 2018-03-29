Зрителей в барнаульском "Киномире" после трагических событий в Кемерово стало в два раза меньше. Об этом ИА "Амител" сообщил генеральный директор сети Яков Кац.
"Сейчас каникулы у детей. Залы пустые. Но я хочу сказать, что у нас соблюдаются все меры пожарной безопасности. Хочу сказать, что уровень безопасности на должном уровне. Мы готовы принимать посетителей. Не нужно ничего бояться",- говорит директор сети.
По его словам, замки на дверях кинозалов "Киномира" действительно есть. Но во время сеансов на замки они никогда не закрываются.
"Конечно, замки есть. Когда сеанса нет, то кинозалы закрыты. Элементарно от вандалов. Ведь может кто-то зайти и, скажем, порезать экран. А ведь его в магазине не купишь, нужно заказывать, ждать месяц. В это время зал будет простаивать. Но во время сеансов у нас зрителей никто не закрывает", — замечает Кац.
Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. Специалисты пожарной лаборатории МЧС считают, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за поджога.
Комментарии
Нет уж, лучше торренты. Живее будешь.
"Кац предлагает сдаться"))
да да мы попозже бесплатно посмотрим дома
Что, пошли убытки, сказу по другому запели!!!
Цитаты:
"...Для торговых центров выдают разрешения на эксплуатацию, к чему я не имею никакого отношения. Я просто арендую площади под размещение своих кинотеатров..."
"...У меня в «Галактике» кинотеатр на третьем этаже, рядом фудкорт, детский центр. У меня всегда все двери открыты и из кинотеатра в случае чего можно быстро выйти. Но рядом постоянно тысячи человек. Я не могу уследить за всем. В здании есть система пожаротушения, есть собственные эвакуационные выходы, к которым я не имею никакого отношения. Я не могу за всем уследить, так что вопрос не ко мне. Вопрос закрытых выходов — это к ТЦ. Откуда я знаю, работал у них выход или нет? Он, может быть, сейчас открыт, а через час — закрыт. Не пошлешь же кассиров проверять.
Я могу вам рассказать, насколько у меня удобные кресла и вкусный попкорн. А за безопасность эксплуатации отвечает собственник ТЦ..."
у Каца все пропало!
русский человек обжегшись на молоке дует на воду
да не ходите.. нам свободнее в кинотеатре сидеть
Из-за одного безответственного собственника ТЦ пострадают все остальные. Несправедливо как-то. Хотя опасения людей понятны. Со временем все забудется. А опасность может подстерегать где угодно. Что теперь, жить в лесу и никуда не выходить?
первые 2 комментария раскрыли тему чуть менее, чем полностью
А я боюсь ходить теперь. Хотелось услышать заявление,что все под контролем.
Было бы ещё что смотреть, за год нормальные фильмы по пальцам одной руки можно пересчитать...
С ребенком не ходим на каникулах. боимся.
Кац, а за базар надо отвечать. Вы ведь миленький, что сказали)): Что Вы не несете ответственность за безопасность ТЦ, т.к. арендуете у собственника !!! Или я вру?
Смотрю новинки в кинотеатре МИР, а в ТРЦ мне не особенно нравится.
В Мире чувствую себя спокойно. Продолжу смотреть фильмы там.
Если у кого-то есть желание смотреть кино на торрентах под рекламу "Азино три топора", то это их право.
Вот только сейчас быстрыми темпами сокращается количество сайтов.
Да, появляются "зеркала". Но и их ликвидируют. К тому же, качество в ТС или РИП - тоже на "любителя".
как же измельчал русский народ, а если завтра в толчке кого то взорвут, вы срать перестане ходить?
Нынешние кинотеатры недалеко ушли от перестроечных видеосалонов.
точно))
вы знаете на вашей улице кого то сбила машина не выходите теперь из дома, а вдруг и вас собьет. Лавров правильно про таких людей как вы сказал...
А системы дымоудаления Яков Кац обещает сделать? Ни в одном зале киномира ее нет
А вам обязательно надо срать идти в общественный клозет? До дома потерпеть нельзя?
На него же садиться стремно. Как собаки прям, где приспичило там и навалили.
В Вишне тоже замки есть и тоже говорят что никогда не закрывали и не закрывают. Чем вы от них отличаетесь? Раз есть замок значит его можно закрыть, дома на диване куда удобнее и безопаснее смотреть кино...
Слушай ну и так нормально заработал на нас, мы поэкономим пока
29.03.2018 14:24
Грантштейн
А кто мешает подождать 2-3 месяца и посмотреть фильм в 1080p или 4K дома? Почему вы про какие то три топора болтаете? Экранки не смотрел лет 8 минимум наверное, и ничего, жив как то) Мне не сложно и офф BD релиза дождаться
Загорится первый или второй этаж, как выбираться через открытые двери с 4 этажа?
"Но система пожаротушения, обеспечение эвакуационных выходов — это прерогатива администрации ТРЦ, я за этим следить не уполномочен."