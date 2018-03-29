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Врача-эндоскописта в Барнауле ждет суд по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что в марте прошлого года потерпевшая обратилась в поликлинику по месту жительства, где ей было назначено проведение эндоскопического обследования желудка.
"При проведении процедуры врачом-эндоскопистом медицинского учреждения допущено нарушение техники исполнения указанной медицинской манипуляции, в результате чего концом эндоскопического инструмента произведена перфорация пищевода пациентки, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью", — констатируют в надзорном ведомстве.
Также отмечается, что женщина полностью признала вину и возместила потерпевшей причиненный вред.
Врачу грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Лепил надо как можно жестче наказывать, за счёт них повышать зарплату нормальным докторам.
Любое инвазивное вмешательство, включая ЭГДС, к сожалению, имеет свой процент осложнений во всем мире.
к сожалению все умные и талантливые врачи уходят либо в частный сектор либо в военную медицину, ходил недавно в больницу, это ппц я сам себе лучше диагноз поставил по медицинскому справочнику чем это чудо в кабинете...
А это не в 9 поликлиники было,там после проведения в реанимацию увезли.