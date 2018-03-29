Жителей Шипуновского района Алтайского края эвакуируют из-за начавшегося паводка, сообщает официальный сайт администрации региона.
В ведомстве уточняют, что пункт временного пребывания развернут в селе Шипуново. Сюда уже эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей, из сел Ельцовка и Кузнечиха. Во время эвакуации медицинскую помощь оказывала бригада Шипуновской центральной районной больницы.
Врачи госпитализировали троих детей из тех, кого эвакуировали. Дети простудились. Кроме этого, сообщается, что медпомощь жители района оказывают в полном объеме.
"Об обеспечении жителей необходимыми лекарствами мы позаботились еще на прошлой неделе. Медицинские работники на местах дополнительно получили запас лекарственных препаратов. Для экстренного реагирования медицинских служб из числа резервных задействован автомобиль скорой медицинской помощи с врачебной бригадой", — рассказал главный врач районной больницы Алексей Баталов.
Напомним, по последним данным, в Алтайском крае оказались подтоплены 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов. Подтопление произошло в 64 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Усть-Калманского, Петропавловского, Советского, Тогульского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов и в Бийске.
27 марта в регионе ввели режим ЧС в связи с разгулом стихии.
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