Фото: unikassa.ru
Жительницу Рубцовска осудили за заведомо ложный донос об убийстве — женщина заявила в полицию, что ее подруга убила свою мать.
Как сообщили в краевой прокуратуре, горожанка после распития алкоголя со своими друзьями позвонила в правоохранительное ведомство и рассказала, что ее подруга, с которой она вместе употребляла спиртное, убила свою мать.
Сама женщина пояснила, что после употребления горячительных напитков ей стало скучно и она не знала, как себя развеселить.
Ничего лучше, чем позвонить в дежурную часть полиции и сообщить об убийстве, якобы совершенном ее подругой, она не придумала.
Отмечается, что рубцовчанка хотела проверить, насколько быстро сотрудники полиции отреагируют и приедут ли они к ней домой.
Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Комментарии
деградирует общество
Ну и зачем ей этот раслабон? Исправительные работы надо было назначить часиков так 500.