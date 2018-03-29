Штормовое предупреждение передано в Алтайском крае на 30 и 31 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. В эти дни вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных и восточных районах сильные, в предгорьях очень сильные осадки, местами гололёдные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. Похолодание.
Днем в пятницу, 30 марта, температура в регионе составит +2...+7 градусов, в юго-восточных районах +7...+12 с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду с усилением до 12-17, днём 8-13, местами порывы до 18-23.
В Барнауле в пятницу пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах гололед. Температура воздуха +3...+5 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, ночью 7-12 метров в секунду, днём 12-17.
В субботу температура воздуха будет отрицательной. Ночью температура в крае упадет до -5...-10 градусов, в южных районах -2...-7. В северо-западных районах -10...-15. Днем температура воздуха в регионе составит -1...-6 градусов. Ветер северо-западный, ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18-23, днём 5-10 с усилением до 12-17.
В Барнауле ночью 31 марта температура воздуха упадет до -8...-10 градусов. Днем потеплеет до -3...-5 градусов. Ветер северо-западный, ночью 8-13 метров в секунду, днём 5-10.
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