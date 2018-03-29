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Обезопасьте людей и себя: глава Барнаула дал наставление руководителям ТРЦ

, ИА "Амител"
Сергей Дугин провел совещание с собственниками торговых центров и лично проверил, насколько безопасен ТРЦ "Огни"

Больше общайтесь с народом и обращайте внимание на те проблемы, на которые указывают люди - такой совет дал глава Барнаула Сергей Дугин руководителям и владельцам ТРЦ города на выездном совещании, посвященном пожаробезопасности торговых центров.

"Общайтесь с посетителями, читайте соцсети и отзывы. Ваши сотрудники вам ничего не скажут, если даже и есть какая-то проблема. У них всегда все хорошо и они все знают. А отзывы посетителей, особенно если несколько людей говорят об одной проблеме, это уже сигнал, — сказал Сергей Дугин. — Мы, конечно, начали проверки. Но я прошу вас — обращайте внимание сами. Обезопасьте сами себя и своих посетителей", — сказал Дугин.

Встреча проходила в ТРЦ "Огни". Вначале собственник провел гостей по зданию и продемонстрировал, где находятся эвакуационные выходы и насколько просто по ним покинуть ТРЦ.

Главу устроило все: и что выходов эвакуационных много — только на первом этаже восемь и на втором пять, и что лестничные марши широкие, способны вместить большое количество народа. "Двери в кинотеатры у нас всегда открыты. Всегда открыты и эвакуационные выходы. А двери в них оборудованы системой "антипаника", то есть не закроются", — уверил собственник ТРЦ "Огни" Иван Рейзбих.

Впрочем, окончательные выводы о том, насколько соблюдены в ТРЦ "Огни" все системы безопасности, будут делать надзорные органы, которые в ближайшее время проведут здесь проверку, подчеркнул глава города.

"Трагедия в Кемерово потрясла всех. Наша задача — не допустить подобной ситуации и сделать так, чтобы наши горожане в местах массового пребывания могли чувствовать себя в безопасности. Не ошибусь, если скажу, что в последнее время ТРЦ стали местом притяжения массового семейного отдыха. Именно поэтому мы сегодня собрали всех руководителей ТРЦ и кинотеатров города, чтобы обсудить эти вопросы. Мы не просто вас позвали, а чтобы вы прониклись. Если вы знаете, что что-то есть не так, сделайте так, чтобы это было функционально. Обезопасьте людей", — сказал Дугин.

По его словам, одна из основных задач на сегодня – сделать возможным беспрепятственный подъезд автомобилей скорой помощи и пожарных.

Не секрет, что парковки около таких зданий забиты под завязку, особенно в выходные, и потому в случае ЧС спецмашины не всегда могут подъехать к зданию.

Глава Барнаула дал поручение главам районов обсудить этот вопрос с руководителями торговых центров и решить задачу. "Я уверен, что наши горожане с пониманием отнесутся к такому неудобству, потому что все это делается для их блага", — отметил Дугин.

"Мы еще на этапе проектирования заложили широкие пешеходные зоны, которые спецтехника может использовать. Кроме того, у нас есть постоянно открытый круговой объезд вокруг здания", — уточнил Рейзбих.

Эвакуация за 10 минут

По его словам, за шесть лет работы в ТРЦ не было никаких ЧП. Охрана проводит еженедельные тренировки на предмет потенциального пожара. Руководит тушением пожара старший по смене. У каждого сотрудника стоит своя задача, каждый знает, куда ему бежать и с какого участка эвакуировать людей.

"Месяца два назад нам поступил анонимный звонок о закладывании взрывного устройства. Эвакуация людей прошла за 10-12 минут. Люди были послушны. Во время учебной тревоги они не всегда хотят куда-то идти. А когда реальная тревога была, то вся эвакуация заняла 10 минут", — сказал Рейзбих.

Глава города подчеркнул, что было бы неплохо информировать посетителей ТРЦ о том, где находятся эвакуационные выходы и куда бежать в случае ЧС. "Во время пожара люди вряд ли в состоянии будут искать таблички и указатели. Было бы неплохо давать им такую информацию", – сказал глава.

Социальные учреждения тоже проверят

Также Дугин сообщил, что помимо ТРЦ в Барнауле проведут проверки и других учреждений, где находится много людей. В их числе школы, больницы и другие.

"Конечно, проверки будут проводиться и в других учреждениях, где есть массовое скопление людей. Это и школы, и больницы. Все социальные учреждения. Там и так постоянно ведется работа и постоянно проходят проверки. Но сейчас уделим особое внимание безопасности", — сказал Дугин.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

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Комментарии

29.03.2018 15:28
- гость -

очередная показуха на камеру. пожарный выход около спортмастера постоянно закрыт был. только когда эскалаторы ломались его открывали

0  0
29.03.2018 15:38
Местный

Каждую неделю учения? Кто-нибудь из сотрудников ТЦ напишите, на сколько это соответствует действительности.

0  0
29.03.2018 15:41
- гость -

В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы объявить бойкот всем барнаульским торговым центрам. Горожанам предлагают отказаться от их посещения в ближайшую субботу – день, когда обычно центры полны посетителей.

0  0
29.03.2018 15:42
- гость -

А жилые дома когда "инспектировать" будут? Живу на Юрина 180Д, пожарная сигнализация в доме есть, но она не работает. У нас УК ИНДУСТРИЯ - им дела нет до пожарной сигнализации. Пожарную сигнализацию никто не обслуживает. Система аварийной вентиляции тоже не работает. К дому не подъехать пожарной машине, а также скорой. Все пожарные рукава скидали в служебном помещении, якобы, чтобы не украли. Снег не вывозят. СТЫД И СРАМ.

0  0
29.03.2018 15:45
Елена

Дом на юрина хороший, только ук не очень, согласна. Тоже там живу. А на счёт тц, то шумиха пройдёт и все вернётся на круги свои.

0  0
29.03.2018 15:47
гостю 15:41

что там делать в этих трц??? у меня вот никогда не возникало желание в выходной день перется в трц, хожу туда только по необходимости когда надо что то купить. Хождение каждые выходные по отделам, не понимаю

0  0
29.03.2018 15:50
Гостю 15:47

Видимо времени у вас нет, как и денег. Работаете, а толку нет. Дугин и Карлин обещали зп поднять, ждём...

0  0
29.03.2018 15:54
- гость -

а при чем мнение посетителей в этом вопросе? Дикость!
Может быть законы должны быть соответствующие?
Или мозгами никто шевелить не хочет, чтобы их принять?
Да и пропишешь все в законах - откаты брать нЕзачто будет?
противна эта показуха на костях детей.

0  0
29.03.2018 15:56
гость

А почему только Огни показали?
Как же Арена?
Я со своим "топографическим кретинизмом" вообще не ориентируюсь.

0  0
29.03.2018 16:33
- гость -

Где то в сети видела сообщение сотрудника Арены, он написал, что резервуары для воды пустые, если не дай бог что, придется из фонтана тушить. Огнетушители через один нерабочие и т.д.

0  0
29.03.2018 16:34
Владимир St_google

29.03.2018 15:38
Местный
Каждую неделю учения? Кто-нибудь из сотрудников ТЦ напишите, на сколько это соответствует действительности.
Я могу подтвердить,что по утрам для администрации и охраны проводятся учения пару раз в неделю.

0  0
29.03.2018 16:37
Tatiana K.

сжечь всех виновных в трагедии как жгли на кострах инквизиторы.
Ябы сама дровишки подкидывала. на площади перед их обл.администрацией.

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