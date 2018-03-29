Фото: saltday.ru
Водитель автобуса в Барнауле допустил наезд на велосипедиста утром в четверг, 29 марта, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Попова.
"В результате ДТП никто не пострадал", — добавила представитель ведомства.
Комментарии
Надо жестче наказывать за пешеходов и велосипедистов, тогда перестанут сбивать.
велосипедист ехал по переходнику? если да то так ему и надо.
Лучше ничего не сообщать, чем сообщать вои так.
И пешеходов с велосепидистами научить дорогу переходить а не переезжать, перебегать и не смотреть по сторонам!!
29.03.2018 14:46
- гость -
Надо жестче наказывать пешеходов и велосипедистов, тогда они будут соблюдать правила перехода проезжей части и Вы правы, их перестанут сбивать!