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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Владелец "Зимней вишни" перевел 192 млн руб. в помощь семьям жертв пожара

, ИА "Амител"
Деньги уже зачислены в резервный фонд Кузбасса

Фото: pixabay.com

Компания "Кемеровский кондитерский комбинат", основной собственник кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", перечислила 192 миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре. Об этом пишет РИА "Новости".

 

Как сообщает издание, деньги уже зачислены в резервный фонд Кузбасса. В четверг, 29 марта, в Кемерово прошла внеочередная сессия областного Совета народных депутатов. Во время этой сессии были рассмотрены и приняты сразу в двух чтениях изменения в бюджет Кемеровской области, которые связаны с оказанием материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ 25 марта.

Решено оказать единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавшим за счет средств резервного фонда коллегии администрации области.

Напомним, во время пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. Трагедия произошла 25 марта.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

29.03.2018 15:11
- гость -

42 тыс.евро за человека. Столько в европе вам бы за сломанную ногу или руку в трц выплатили...

0  0
29.03.2018 15:13
Александр

по 3 млн. за жертву

0  0
29.03.2018 15:14
- гость -

Государство в $17648.64 каждую жизнь оценило.

0  0
29.03.2018 15:17
guest365

...и тем не менее. это уже необычно как минимум... самолеты падают и фиг выплат дождешься за погибших от авиакомпаний, которые кучу юристов нанимают для судов, чтобы не платить ни копейки. Здесь теперь больше вопросов, не заберут ли эти деньги себе гниды на уровне власти.

0  0
29.03.2018 15:40
- гость -

с выплатами семьям погибшими в авиакатастрофах сейчас вроде положение должно улучшиться, Россия подписала монреальскую конвенцию а там минималка получается 8,7 млн. рублей на человека

0  0
29.03.2018 15:43
- гость -

29.03.2018 15:17
guest365
ты думаешь что таких , как ты, много?
Кто сейчас на этом, чрезвычайно громком деле, решит обогатиться? Все будет сделано очень качественно, начиная от следствия и заканчивая помощью...

0  0
29.03.2018 16:03
guest365

29.03.2018 15:43 Я вижу, что все очень качественно, начиная от следствия. Основная версия - поджог, арестован гендиректор ТЦ (не сомневаюсь, что она и сядет). Вопрос, почему арестован гендиректор, учитывая то, чем гендиректор должен заниматься - вопрос риторический, я так понимаю. Ну что же... хорошо. А как тогда насчет теракта в метро Санкт-Петербурга, начальником которого является Гарюгин, который был главой питерского метрополитена и до теракта и после теракта (и сейчас), принимая во внимание, что в 2015 году (за два года до теракта) он фигурировал в расследовании хищений на полмиллиарда рублей. Или теракт был не чрезвычайно громким делом? И это лишь единственный пример качественного расследования. И да... сколько денег было тогда обещано по части компенсаций, сколько было выделено и сколько выплачено... разница огромная!

0  0
29.03.2018 16:35
ujcnm

по Первому эту сумму озвучивали как собранную неравнодушными Россиянами...

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