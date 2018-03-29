Алтайские депутаты ввели ответственность за неуплату курортного сбора

На мартовской сессии депутаты Алтайского Заксобрания внесли изменения в региональный закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений". Документ вводит штрафные санкции за неисполнение требований, которые предусмотрены положениями закона "О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае".
При этом ответственность возлагается как на операторов, так и на плательщиков курортного сбора. Законопроектом предусмотрены следующие санкции:
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неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по его уплате влечет за собой административный штраф на гражданина в размере от 500 до 2000 рублей;
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нарушение оператором курортного сбора порядка и сроков исчисления и взимания курортного сбора влечет административный штраф. Для юрлиц и ИП он составит от 5 до 15 тысяч рублей;
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нарушение формы, порядка и сроков представления операторами курортного сбора в уполномоченный орган документов и сведений: штраф от 5 до 10 тысяч рублей
При этом полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях такого рода наделяются должностные лица местного самоуправления, по рассмотрению дел об указанных правонарушениях — административные комиссии при местных администрациях.
Впрочем, на сессии часть народных избранников, указывая, что сам по себе курортный сбор уже является экспериментом, а Алтайский край — одной из пилотных площадок для реализации этой идеи, предложили не наказывать тех, кто не будет платить "туроброк". Однако депутатское большинство сочло эту идею вредной, так как в данном случае сбор превращается в своеобразное пожертвование, а отсутствие ответственности за неуплату сделает его собираемость близкой к нулю, что само по себе дискредитирует принятый ранее закон.
В итоге законопроект поддержали 54 депутата АКЗС, 5 выступили против, еще 4 воздержались.
Стоит добавить, что пока документ принят только в первом чтении, повторно его будут рассматривать, скорее всего, на апрельской сессии Заксобрания.
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Напомним, эксперимент по введению курортного сбора стартует в Алтайском крае с 1 мая. Пока в 2018 году деньги будут взимать только на территории Белокурихи из расчета 30 рублей в сутки на человека.
Комментарии
штраф за неуплату денег на топтание земли.
А король то одобрил?
Т.е. приехал условный барнаулец в условный белокурихинский санаторий. Потерял квиток об уплате 30 рублевого сбора. А ему штраф в 2000 р.?