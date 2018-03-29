Четверг, 29 Март, 16:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,56
€ 71,33
433682
7°
Обь
143см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Алтайские депутаты ввели ответственность за неуплату курортного сбора

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Размер штрафа варьируется от 500 рублей до 15 тысяч, при этом сам курортный сбор в 2018 году равен 30 рублям за сутки

Фото: kapitalist.tv

На мартовской сессии депутаты Алтайского Заксобрания внесли изменения в региональный закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений". Документ вводит штрафные санкции за неисполнение требований, которые предусмотрены положениями закона "О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае".

При этом ответственность возлагается как на операторов, так и на плательщиков курортного сбора. Законопроектом предусмотрены следующие санкции: 

  • неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по его уплате влечет за собой административный штраф на гражданина в размере от 500 до 2000 рублей;

  • нарушение оператором курортного сбора порядка и сроков исчисления и взимания курортного сбора влечет административный штраф. Для юрлиц и ИП он составит от 5 до 15 тысяч рублей;

  • нарушение формы, порядка и сроков представления операторами курортного сбора в уполномоченный орган документов и сведений: штраф от 5 до 10 тысяч рублей

При этом полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях такого рода наделяются должностные лица местного самоуправления, по рассмотрению дел об указанных правонарушениях — административные комиссии при местных администрациях.

Впрочем, на сессии часть народных избранников, указывая, что сам по себе курортный сбор уже является экспериментом, а Алтайский край — одной из пилотных площадок для реализации этой идеи, предложили не наказывать тех, кто не будет платить "туроброк". Однако депутатское большинство сочло эту идею вредной, так как в данном случае сбор превращается в своеобразное пожертвование, а отсутствие ответственности за неуплату сделает его собираемость близкой к нулю, что само по себе дискредитирует принятый ранее закон.

В итоге законопроект поддержали 54 депутата АКЗС, 5 выступили против, еще 4  воздержались.

Стоит добавить, что пока документ принят только в первом чтении, повторно его будут рассматривать, скорее всего, на апрельской сессии Заксобрания.

Читайте также: Курортный сбор в Алтайском крае гостей не отпугнет – Александр Карлин

Напомним, эксперимент по введению курортного сбора стартует в Алтайском крае с 1 мая. Пока в 2018 году деньги будут взимать только на территории Белокурихи из расчета 30 рублей в сутки на человека.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

29.03.2018 15:46
Filin

штраф за неуплату денег на топтание земли.

0  0
29.03.2018 16:18
- гость -

А король то одобрил?

0  0
29.03.2018 16:36
- гость -

Т.е. приехал условный барнаулец в условный белокурихинский санаторий. Потерял квиток об уплате 30 рублевого сбора. А ему штраф в 2000 р.?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:31
СК: бийчане связали мужчину, избили до смерти и выбросили труп с балкона 0
16:24
Мужчина, потерявший семью на пожаре в Кемерово, выяснил, кто закрыл двери 1
16:13
Главный алтайский спасатель предрек усложнение паводка из-за новых осадков 0
16:09
Лучше деньгами: инвалид отказался от предложения Дугина помочь найти работу 4
16:09
Что случилось с Telegram и почему он перестал работать во всем мире 2
16:03
Масштабный сбой парализовал работу мессенджера Telegram 5
16:02
АКЗС отменило льготы для детей,потерявших отцов в пожаре 20-летней давности 2
15:49
"Природа дала урок": новый паводок на Алтае уже побил рекорд 2014 года 2
15:32
Алтайские депутаты ввели ответственность за неуплату курортного сбора 3
15:22
Обезопасьте людей и себя: глава Барнаула дал наставление руководителям ТРЦ 12
15:14
Власти Кузбасса опровергли информацию об отставке Тулеева 9
15:08
Фура загорелась на Чуйском тракте в Алтайском крае 0
15:05
Владелец "Зимней вишни" перевел 192 млн руб. в помощь семьям жертв пожара 8
14:53
Проспект Социалистический перекроют в Барнауле 29 марта 0
14:33
Автобус сбил велосипедиста в Барнауле 5
14:21
Снег и резкое похолодание обрушатся на Алтай, передан штормпрогноз 3
14:15
Жителей Шипуновского района эвакуируют из зоны подтопления 0
14:05
Владелец "Киномира" призвал барнаульцев не бояться ходить в кинотеатры 45
13:51
Рубцовчанка от скуки сообщила в полицию, что ее подруга убила свою мать 3
13:33
Жителя Горного Алтая обвиняют в избиении полицейского 0
13:22
Барнаульского врача судят за травмирование пациентки 4
13:12
Похороны, отставки, заявление Тулеева: что происходит в Кемерово после пожара 0
13:04
Мэр Кемерово считает, что на месте "Зимней вишни" нужно создать сквер 30
12:48
Легковушка влетела в столб рядом с торговым центром "Бум" в Барнауле 0
12:32
Пассажирский самолет благополучно сел в Якутске на одном двигателе 0
12:30
Связь "МегаФона" на Алтае продолжает работать даже в период паводка 1
12:23
Губернатор Алтайского края оценил готовность к посевной как высокую 0
12:12
Роспотребнадзор выступил против тортов, продающихся через интернет 7
12:05
Солнечную Поляну в Барнауле подготавливают к паводку 1
11:50
МЧС: предварительная причина пожара в Кемерово – поджог 22
11:42
Без нагрузки на семейный бюджет: губернатор о летнем отдыхе школьников края 1
11:37
Александр Карлин: "Выводы из кемеровской трагедии должны быть сделаны" 5
11:21
"Давайте будем взаимоответственны": губернатор Карлин обратился к землякам 2
11:13
Кадыров готов поймать украинского пранкера, сообщившего о сотнях погибших 59
11:01
Карлин призвал алтайских депутатов активнее помогать бороться с паводком 4
10:52
Вину не признаю: как идет следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне" 26
10:42
Паводок-2018: стихия на Алтае перемещается ниже по течению притоков Оби 0
10:34
Карлин пообещал депутатам АКЗС первых резидентов ТОР в алтайских городах 4
10:24
Летел на все светофоры: кемеровчанин рассказал, как пытался спасти близких 39
10:13
Работу трех котельных восстановили в подтопленном райцентре Солонешное 0
10:05
Чиновников из Тобольска накажут за банкет в день национального траура 28
09:49
Музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках подтопили паводковые воды 0
09:33
Доставка барнаульцев на кладбища в Родительский день будет бесплатной 5
09:22
104-летняя жительница Алтайского края победила в конкурсе #фотовыборы22 5
09:14
Более 4000 приусадебных участков затопило в Алтайском крае 0
09:03
СМИ: Тулеев покинет свой пост к концу весны 19
08:45
Серьезные пробки образовались в Барнауле утром 29 марта 1
08:30
В магазинах "Гольфстрим" весеннее предложение для покупателей 0
08:21
Ежедневник: чем запомнилось 29 марта 0
08:15
Вербное воскресенье: что это за день и почему он так называется 0
08:04
Где недорого купить модную одежду на весну. Инфографика 1
08:00
На выставке "Охота и Рыбалка Сибирь" представят новинки и разыграют мотор 3
07:34
Тонкости продаж: как продавец из RBT обманул десятки барнаульцев на 1,2 млн 38
07:25
Жительница Барнаула вернула сына, которого не видела два года 140
07:12
Малоэтажный "коттедж": почему таунхаусы завоёвывают российский рынок 5
07:03
Дом с камином и декорированной лестницей продают в Барнауле за 18 млн руб. 2
06:48
"Варварский" 18 век: как Россия пробовала смертную казнь у себя запретить 2
06:32
Товарищ Берия: интересные факты из жизни сталинского наркома 29
06:23
Гендиректор барнаульского "Динамо" Сигарев покинет свой пост в 2019 году 5
06:14
Потепление до +15 градусов накроет Алтайский край 29 марта 0
06:01
Гаражное мошенничество: барнаулец угодил под статью из-за "фейкового" бокса 1
05:11
Фотограф заснял светящийся планктон у берегов Кейптауна 0
04:05
Законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ внесли в Госдуму 15
03:12
Тысячи человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже 3
02:12
Стали известны подробности смерти актера Олега Анофриева 2
01:13
Грефа включили в базу данных "Миротворца" за посещение Крыма 0
00:11
Илон Маск собирается отправить астронавтов на МКС в апреле 2019 года 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.