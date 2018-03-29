Власти Кемеровской области не располагают информацией о возможной отставке главы региона Амана Тулеева. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.
В администрации рассказали, что Тулеев находится на рабочем месте. Он провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи. Также сегодня он встречается с семьями погибших при пожаре.
В минувший вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений нужно определить, кто и в чем виноват.
Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что отставка Тулеева произойдет в конце весны. Издание сообщало, что это решение было принято до трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Источники РБК рассказали, что сейчас Тулеев не отправлен в отставку, потому что это бы выглядело "показательно". Другая причина, по которой не планируется "показательная" отставка Тулеева, заключается в том, что у него "много заслуг".
Комментарии
Решение об отставке принимают в администрации Кемеровской области? Давайте подождем до конца весны.
Пора на пенсию!
а семьи погибших хотят с ним встречаться???
Грешно к старым небрежно относиться. Он то, чем виноват, что его переизберают?
29.03.2018 15:26
- гость -
Не только его переизберают.
Уходить надо вовремя, только вовремя почему-то никто не уходит.
Вполне согласен с вами гость от 29.03.2018 15:29, мы уже к им привыкли. А к другим привыкать, сил и терпения уже не хватит. Менять ..... только время терять.
Они же ученые мужи, с институтскими и университетскими образованиями, да и автобиография у всех героическая.
уходи сам - просто уходи !!!