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Начальник Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Игорь Лисин сообщил, что в ряде районов региона в ближайшие два дня может ухудшиться паводковая обстановка. Это связано с большим количеством осадков, которые обрушатся в виде снега на территорию Алтайского края. При этом в большинстве населенных пунктов, где до этого была сложная ситуация с паводком, она на утро 29 марта стабилизировалась. Вода постепенно стала уходить с дворовых территорий. Об этом он сообщил в ходе брифинга журналистам.
Игорь Лисин отметил, что развитие паводка в марте в Алтайском крае прогнозировалось еще несколько месяцев назад. Этот прогноз доводился до всех органов муниципального образования, все ведомства приняли адекватные меры. Поэтому до прихода воды во всех муниципалитетах, входящих в зону риска, дежурили бригады МЧС.
По его словам, сейчас ситуация стабилизируется. Все люди эвакуированы, в пунктах временного размещения они получают необходимую помощь. На помощь алтайским спасателям прибывают коллеги из других регионов страны. Там, где вода уже уходит, происходит передислокация к территориям, куда паводковая вода только может прийти в ближайшее время.
В первую очередь эвакуировались социально незащищенные граждане: беременные, инвалиды, пенсионеры.
"Не все люди готовы покидать свои дома. Они не верят, что вода придет. Заявляют, что паводок их обойдет стороной. В большинстве случаев мы стараемся взять расписку с людей, что они отказываются от эвакуации. Мы же не боевики, а спасатели. Мы не можем заламывать руки", — отметил Лисин.
Главный алтайский спасатель добавил, что осадки в южных районах спровоцировали резкий подъем воды. Сейчас она продвигается по поймам рек, поэтому может осложниться ситуация на реках Бия и Катунь. Жители региона должны быть готовы к тому, что новые осадки вызовут новую волну паводка. В отличие от 2014 года, в этом году затапливает населенные пункты, где никогда не было воды. Поэтому многие жители не готовы оставить свои дома и эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятным метеопрогнозом в Алтайском крае в зонах возможного подтопления увеличивают группировку спасателей и техники. В состав очередной командированной в Алтайский край группировки МЧС России численностью 75 человек вошли спасатели из Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирской области. Сегодня, 29 марта, они прибудут в регион и распределятся по районам, в которых ожидаются подтопления. Спасатели оснащены необходимой техникой: плавсредствами (21 единица), беспилотными летательными аппаратами для организации непрерывного мониторинга оперативной ситуации, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами.
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