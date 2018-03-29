У входа в торговый центр "Огни" инвалид попросил денег у главы Барнаула Сергея Дугина. Эпичная встреча чиновника и инвалида состоялась, когда мэр, проверив помещение ТРЦ на безопасность, выходил из здания. Сидевший в кресле-коляске молодой человек обратился к главе города с просьбой дать немного денег.
- Помогите, чем можете, — обратился к главе города парень.
Мэр остановился, спросил у парня, с кем тот живет, пытался ли тот трудоустроиться, чтобы иметь постоянный доход.
- Пытался, не берут.
- Как не берут? — возмутился Сергей Дугин и взял в руки телефон. — Сейчас трудоустроим!
На что молодой человек ответил:
- Помогите лучше деньгами.
Мэр улыбнулся и пошел дальше.
А парень уже обращался к следующим посетителям центра: "Помогите, чем можете".
Комментарии
Так он уже трудоустроен поберушкой и получает ежедневно от 1000 в день и выше, зачем ему работать?
Какая тысяча? Журналисты проводили эксперимент.
По 5000-7000 р в день легко собирается.
Не исключу, что он побольше Дугина в месяц получает.
Мог бы и сам Дугину помочь.
интересно и куда бы он его трудоустроил? показушная забота о населении.
поэтому и не подаю таки людям
29.03.2018 16:36
- гость -
Этот парень нигде не будет работать и никем!
29.03.2018 16:36
- гость -
т.е. вас именно этот момент "зацепил"?
Этот парень нигде не будет работать и никем!
прекрасно знаю. он побирается не для того чтоб его на работу устроили
т.е. вас именно этот момент "зацепил"?
вы это меня спросили? или того кто не подает?
Этот поберушка вроде у ТЦ Бум сидел постоянно и очень некорректно себя вел, особенно по отношению к проходящим мимо него девушкам и женщинам. Высказывал оценочные комментарии, касающиеся внешних данных проходящих. Самое интересное, что осенью прошлого года, этот же самый молодой человек ходил собственными ноженьками на парковке ТЦ Бум и просил помочь ему доехать автостопом до Москвы)) видимо не доехал
Самое интересное, что осенью прошлого года, этот же самый молодой человек ходил собственными ноженьками на парковке ТЦ Бум и просил помочь ему доехать автостопом до Москвы)) видимо не доехал
петарду побольше ему под коляску. глядишь и излечится)
Этот парень никогда и не будет официально работать, он уже работает... А Дугин его бы точно устроил на работу, напомню до назначения Мэром он возглавлял Управление соцзащиты, а там масса программ по трудоустройству, в том числе и инвалидов. Только работать из них желают единицы, остальные на дармовые пенсии и пособия рассчитывают...
чтобы чего то добиться в жизни ему для начала нужно начать работать , а не побираться. ты иди да руками заработай эти деньги! да зачем если "щедрые" люди деньги просто так дают. он даже стихи не читает, не играет на инструменте.... ленивые такие люди, сами себя до этого довели!
Странно, как-то я этого же парня, часто вижу на Ядринцева, около Марии-Ра.....