Прокуратура начала проверку после того, как получила жалобы от местных жителей, которые утверждают, что спасатели и полицейские в первые минуты пожара бездействовали. Об этом пишет РИА "Новости".
Известно, что в ведомство жалобы подали три человека. Они считают, что спасатели и правоохранительные органы бездействовали. По фактам этих обращений организована проверка.
В прокуратуре подчеркнули, что будут проверены все доводы, которые родственники погибших изложили в своем обращении. Общие сроки проверки по закону – 30 дней, но она может быть завершена и раньше, добавила собеседница агентства.
Напомним, страшный пожар произошел в Кемерово 25 марта. В результате погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. В МЧС заявили, что, по предварительным данным, причина пожара — поджог.
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