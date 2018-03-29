Фото: газета "Ударник"
Начальник Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Игорь Лисин сообщил, что в ряде районов региона вода топит даже те территории, где никогда такого не случалось. В ближайшие два дня паводковая ситуация может ухудшиться. Об этом он сообщил в ходе брифинга журналистам в четверг, 29 марта.
По его словам, вода сейчас движется по поймам рек, в том числе крупных — Алей, Ануй, Песчаная, Маралиха и другие. Может осложниться ситуация на реках Бия, Катунь, Чумыш и даже Бурла.
Также Игорь Лисин рассказал, что в Алтайском крае есть территории, которые затопило сильнее, чем в 2014 году.
"Паводок 2014 года мы считали самым катастрофическим за последние 30 лет. Людям казалось, что хуже не будет. Но природа дала нам новый урок и экзаменует нас на новые трудности. Мы фиксируем на сегодняшний день подтопления в ряде населенных пунктов выше, чем в 2014 году. Таких случаев немного, но они зафиксированы. Например, в 2014 году в таких объемах не затапливалось село Зеленый Дол Петропавловского района. Поэтому жители думали, что поднимут свои вещи на 20 сантиметров и продержатся. Не получилось", — заключил он.
Ранее сообщалось, что в результате паводка в Алтайском крае было подтоплено более 1000 домов. Стихия только за два дня унесла жизни двух человек.
Комментарии
А прогноз погоды было не суждено посмотреть?
Я еще дней 10 назад видел прогнозы, что в предгорьях выпадет до 150мм осадков.
Не надо быть мудрецом, чтобы понять, что это аномально много для наших краев.
Паводок сильно не ухудшится.
Осадков нет. Ночами еще минуса.
Это волна паводка рассосется/растекется, а дальше будет в рамках нормы или ниже.
Дополню. Глянул прогноз погоды снова.
До вечера 31 марта в предгорье опять выпадет до 40-55 мм осадков.
Это в районе заповедной зоны Тигирецкого хребта.
Иными словами, вода с гор продолжит идти.
А на равнине осадков будет мало.