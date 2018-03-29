Авария на атомной электростанции (АЭС) произошла в румынском городе Чернаводэ (уезд Констанца), сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание b1.
Известно, что произошло автоматическое отключение второго блока атомной электростанции. Сейчас завод работает только с одним реактором.
Отключение блока произошло из-за проблем в его электрической части. Это не влияет на ядерную безопасность.
По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.
Комментарии
при чем тут завод?