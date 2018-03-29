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, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Страшный пожар, произошедший в Угловском районе в 1997 году, унес жизни 14 человек

Фото: mchs22.ru

На сессии Алтайского Заксобрания, прошедшей 29 марта, региональные депутаты прекратили действие дополнительных гарантий по соцзащите детей, чьи отцы погибли в ходе пожара в Угловском районе летом 1997 года. В настоящее время все те, кому оказывалась адресная соцподдержка, стали совершеннолетними.

Читайте также: В 2009 году выделят 33,9 тыс. рублей детям, отцы которых погибли на пожаре в Угловском районе в 1997 году

4 июля 1997 года в Угловском районе наблюдалась сильная гроза. Был отмечен выброс дыма на территории Казахстана. К 5 июля лесной пожар уже перешел на сторону края. Все это происходило в условиях шквального ветра, сильной задымленности и жары.

Огненная стена при сильном ветре быстро распространялась. За полтора часа пламя продвинулось на 5 км. В разгар стихии в зону бедствия с целью разведать обстановку выехала группа пожарных и рабочих Тополинского лесхоза. Однако пламя отрезало им обратную дорогу. Попытка эвакуироваться закончилась тем, что люди заблудились. Они вышли из ГАЗ-66 и легли на землю лицом вниз. Волна верхового пожара накрыла их. Через несколько минут взорвался бензобак.

Люди не вернулись на базу 5 июля, поэтому 6 июля были начаты поиски, поднят в воздух вертолет. Через некоторое время была найдена сгоревшая машина и тела 14 погибших человек.

Тогда эти события вызвали широкий общественный резонанс в крае. Вскоре детям (всего их насчитывалось 19 человек), отцы которых погибли на пожаре в Угловском районе, было установлено ежемесячное социальное пособие. Сейчас все дети погибших выросли и достигли возраста 18 лет. В этом случае меры соцподдержки считаются выполненными в полном объеме.

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Пособие выплачивалось на детей до 16 или 18 лет (в случае обучения в общеобразовательной организации). Им также предоставлялись бесплатные путевки в школьные спортивно-оздоровительные лагеря, базы труда и отдыха за счет выделенных на эти цели средств краевого бюджета и за счет средств внебюджетных фондов. Кроме того, дети, получившие среднее общее образование, получили право на поступление в Алтайский государственный университет в соответствии с договором о целевой подготовке специалистов между администрацией Алтайского края и АлтГУ. С момента реализации закона (с 1997 по 2013 год) суммарные расходы краевого бюджета на выплату пособия составили 283,6 тыс. рублей.

При этом депутаты подчеркнули, что закон был реализован полностью, поэтому его единогласно признали утратившим силу.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.03.2018 16:12
- гость -

ну и заголовки...
это не хуже вбросов

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29.03.2018 16:26
Роман

Так. я немного не пойму цифры - 19 детей 16 лет получали пособие и за это время получили 283600р??? Получается средняя ежемесячная выплата на ребёнка 283600/19/16/12= 77,74 рубля?
Допустим получали 16 лет не все дети, кто-то достиг совершеннолетия раньше.
А, в статье есть ссылка на постановление 2009г, там получали пособие 7 человек, на год заложено 33900р, получается 33900/7/12=403,57 копеек. Но это насмешка какая-то а не пособие и депутатам не стыдно было его ежегодно обсуждать такие выплаты?

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29.03.2018 16:54
- гость -

Амик, что творите?. Люди на взводе,озлоблены и возмущены. Пожар,затопление. Зачем людей "заводите"???? Власть итак ненавидят. Многие пособия до 18 лет. Это все знают. Драму и новости не надо из этого делать.

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