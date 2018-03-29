Фото: navodah.info
Пункты приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводка заработают с 1 апреля в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Сдать вещи для терпящих бедствие земляков барнаульцы смогут в филиалах Комплексного центра социального обслуживания населения. В пунктах сбора помощи можно будет сдать одежду, постельное белье, гигиенические принадлежности, средства бытового назначения.
Заработают пункты сбора помощи по следующим адресам:
- Железнодорожный район — улица Телефонная, 50а; тел. 55-05-47;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 15; тел. 47-54-97; ул. Весенняя, 1в; тел. 31-47-94;
- Ленинский район — улица Юрина, 238; тел. 43-00-92;
- Октябрьский район — улица Эмилии Алексеевой, 34а; тел. 33-11-89;
- Центральный район — Змеиногорский тракт, 110а; тел. 68-46-16.
Напомним, что в настоящее время из-за паводка в Алтайском крае действует режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии
чужим гражданам гос-во помогает. а вы там сами выживайте...