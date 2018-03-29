Фото: mylitta.ru
Масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram произошел 29 марта.
В данный момент пользователи приложения констатируют, что не могут отправить свои сообщения.
При этом такая проблема наблюдается не только у пользователей из России. О неполадках сообщают жители и других стран — Германии, Италии, Украины.
Отметим, что последний крупный сбой в работе Telegram фиксировали в феврале. Тогда с проблемой столкнулись те пользователи, которые использовали web-версию мессенджера и приложения для мобильных устройств.
Комментарии
да и хрен с ним
РКН блокировать начал?
Какое горе.
Хорошо что я там не зарегистрирован, а то переживал бы.
29.03.2018 16:09
- гость -
у тебя косоглазие? проблемы отмечены и в Германии, Италии, в стране 404.
там ты думаешь тоже РКН бдит?
тугодумие у него.
29.03.2018 16:32
- гость -
Зря вы так. У РКН длинные руки! Избрали президента США - и Телеграм заблокируем по всему миру!
А как же TON?)