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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Мужчина, потерявший семью на пожаре в Кемерово, выяснил, кто закрыл двери

, ИА "Амител"
По словам Вострикова, это сделал один из посетителей кинотеатра

Фото: скриншот страницы

Житель Кемерово Игорь Востриков заявил, что двери в кинозал, где погибли его трое детей, жена и сестра, закрыл один из посетителей. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое опубликовал в профиле "ВКонтакте".

По словам мужчины, во время сеанса двери были все-таки открыты. Их закрыл один из посетителей, когда начался пожар.

"Двери были не заперты. Люди все выбегали. Остались только наши. Потому что там был детский мультик. Все с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым. Абсолютно непроглядный. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щель и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге и его спасли. Насколько мне известно", — рассказывает кемеровчанин. 

Игорь Востриков считает, что такого выгорания можно было избежать, если бы задействовали вертолетную технику.

"Не была задействована вертолетная техника. Можно было пожар затушить. Да, людей не спасли. Потому что они там задохнулись. Но хотя бы мы получили своих близких и смогли бы их захоронить. А теперь мы ждем три недели. Потому что они выгорели настолько, что их невозможно опознать. Там не целые тела, а только фрагменты", — делится житель Кемерово.

Ранее о том, что двери были открыты, написала в Instagram Ольга Задоенко, которая потеряла на пожаре двух своих дочерей. А им с мужем удалось спастись.

"Все было как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли... за дверями не было ничего видно от дыма, бил сильный жар, слышались крики....Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи", — написала она. 

Напомним, страшный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. На пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.

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Комментарии

29.03.2018 16:28
- гость -

блин хоть бы убивать не пошел..жалко парня е мое!!надо что б с ним психологи работали

0  0
29.03.2018 16:47
- гость -

опять вброс.. фас!

0  0
29.03.2018 16:47
Дмитрий

Что-то не вяжется, откуда ключ от зала у обычного посетителя, да и вообще зачем от дыма он будет закрывать на ключ.

0  0
29.03.2018 16:49
Гостья

господи, дай ему сил пережить этот ужас...

0  0
29.03.2018 16:50
- гость -


29.03.2018 16:47
Дмитрий
Какой ключ, ты двери что ли не видел в кинотеатрах? Здоровенный засов хрясь и закрыто.

0  0
29.03.2018 16:50
- гость -

а где сказано, что дверь закрыли на ключ?

0  0
29.03.2018 16:52
- гость -

Вот это уже ближе к истине!
А не будет ли со временем под этаким нажимом, изменены показания по делу?
А знают ли об этом наши глубокоуважаемые, непревзойденные, решительные и неподкупные специалисты из СК?
Освободите наконец то жертву погорелицу женщину!

0  0
29.03.2018 16:53
- гость -

Куда не кинь - одни проблемы! То у них майка короткая, то .... длинный!:\

0  0
29.03.2018 16:57
- гость -

что-то меня этот востриков уже напрягает. уже по всем ток-шоу прошелся. на всех каналах засветился. теперь анализирует действия профессионалов. Как-то он не слишком горюет. Три дня прошло с трагедии, а он с телека не слазит. теперь вот в соцсетях еще... Странный отец

0  0
29.03.2018 17:00
- гость -

Вполне возможно, что когда люди в кинотеатре узнали о пожаре, бежать им было уже некуда. Везде дым и огонь. И поэтому закрыли плотно дверь и ждали спасателей.

0  0
29.03.2018 17:05
- гость -

29.03.2018 16:57
- гость -
свою вину не знает на кого переложить....
чует что мог помочь своим и не сделал этого

0  0
29.03.2018 17:06
- гость -

Гость от 29.03.2018 16:57, вот когда тебя горе коснется. Потеряешь родственников и троих детей в пожаре.
И тогда, какой нибудь засранец, упырь, вам непринужденно на странице выскажет свою точку зрения: "Что-то меня этот Чалдонов уже напрягает. уже по всем ток-шоу прошелся. на всех каналах засветился!"

0  0
29.03.2018 17:10
- гость -

Что за люди? Вы нелюди!!!! У человека горе!!! Он переживает его как может!!! А вам, не нравится , как он себя в горе ведёт???!!!!! Да ему по... что там Вам не нравится!

0  0
29.03.2018 17:15
- гость -

29.03.2018 17:06
- гость -
Не дай бог, конечно чтобы меня это коснулось. Но вы просто подумайте... 64 человека погибло. А какой канал ни включишь - везде только Востриков. Причем, с первого дня. То на митинге он в первых рядах, то в программе "60 минут", то в "пусть говорят", в каждом выпуске новостей он рассказывает как всё было, при том сам -то он не присутствовал на пожаре... Я не осуждаю, и ни в коем случае не критикую, просто мне странной кажется такое желание быть "на виду", когда у тебя такое горе

0  0
29.03.2018 17:18
- гость -

Поймите и не думайте, что он намеренно лезет в камеры! Его снимают, его используют ностным событием. Я еще удивляюсь, что он еще стойко держится! Хотя порой видно как срывается в злезы!!!!

0  0
29.03.2018 17:20
- гость -

Смотрю на него, слушаю его и тоже срываюсь в слезы!

0  0
29.03.2018 17:24
Гонец из Пензы

17:15, шо? Востриков - агент госдепа или пиарится на гибели жены, детей и сестры?
надеюсь не для того чтобы скомпрометировать путина?

0  0
29.03.2018 17:25
Дмитрий

Вы говорите где сказано что было закрыто на ключ? Да везде сказано, что дверь была заперта и не изнутри на засов, и что они из-за за этого не смогли выбраться. А то что говорит этот несчастный отец, это уже совсем другая причина их гибели, совсем не закрытая дверь.

0  0
29.03.2018 17:25
- гость -

выяснил... следователь, блин. "Какой-то мужчина" запер дверь...
А напомните-ка мне, где он сам был , пока его семья горела?

0  0
29.03.2018 17:25
- гость -

А какой канал ни включишь - везде только Востриков.
---
ну вот нашелся один такой среди всех

0  0
29.03.2018 17:26
- гость -

29.03.2018 17:24
Гонец из Пензы
я выводов не делаю... констатирую факт. размышляю , так сказать.

0  0
29.03.2018 17:27
- гость -

29.03.2018 17:25
- гость -
Просто остальные дома. От горя с ума сходят.

0  0
29.03.2018 17:31
- гость -

Коль такой любознательный. К нему то в Кемерово и съездий, узнай сам, где это он все время был., когда его семья и дети горели. Потом, дотошный вы наш, не исключенр, что после врачебного вмешательства - нам все здесь и перескажите.

0  0
29.03.2018 17:34
гость

А мне странно, что женщина, бывшая, по ещё словам, в зале до конца сеанса при закрытых мужчинами дверях сумела оттуда выбраться с мужем, оставив детей там.

0  0
29.03.2018 17:35
гость

Если заблокированные в зале кинотеатра взрослые и дети все погибли, как Востриков узнал, что и как там происходило? Если какой-то мужчина "вылез" из зала, почему другие не последовали за ним? ...

0  0
29.03.2018 17:40
- гость -

Гость от 29.03.2018 17:35, если у вас есть мобила, почему же высчитаете, что у Вострикова его не было?
Что б что то знать о нем, смотрите и слушайте его объяснения в других случаях.
Или ждите, когда АМИК вам их продемонстрирует.

0  0
29.03.2018 17:41
г

Следователи разберутся во всём.

0  0
29.03.2018 17:44
- гость -

Дети плача, звонили ему, на мобилу, говорили что дверь зала кинотатра заперта с наружи, кричали просили о помощи. Передавали ему свои детские чувтва любви. Сам же Востриков в это время был в своем поселке, далеко от Кемерово.

0  0
29.03.2018 17:45
- гость -

29.03.2018 17:40
- гость -

Я ток-шоу не смотрю. Подожду официальных результатов расследования.

0  0
29.03.2018 17:46
- гость -

А вот теперь, войдите в его душевное состояние и прочуствуйте его боль и страдание на себе.

0  0
29.03.2018 17:50
- гость -

Да, конечно! И не дай бог, попасть на такое Ток-Шоу!!!

0  0
29.03.2018 17:53
- гость -

Ужас! Потому, и не только потому, неверю официальной наивной информации о электропроводке или еще какой лабуде.

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