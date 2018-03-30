12 мая в Чемальском районе Республики Алтай пройдёт второй по счету праздник бега "Горный За бег". В прошлом году участие в забегах на Алтае приняло более 150 человек из разных уголков России.
На майском празднике бега организаторы обещают участникам новую трассу с шикарными видами, отличную атмосферу и общение с единомышленниками. Майская серия забегов будет благотворительной: собранные средства пойдут на покупку учебного оборудования и спортивного инвентаря для школ Чемальского района.
"Горный За бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.
Участники смогут преодолеть дистанции по выбору:
*3 км, без предоставления медицинской справки;
*10 и 21,1 км при наличии справки.
Стартово-финишная зона забегов будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния рек Катунь и Куюм. Все дистанции закольцованы, покрытие — грунт.
Узнать подробности, посмотреть карту трассы и зарегистрироваться можно на официальной странице проекта: http://run.sad-pionov.ru/.
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