Пятница, 30 Март, 08:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 71,09
399663
4°
Обь
143см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Любители бега со всей России вновь соберутся на Алтае для марафона по горам

, ИА "Амител"
12 мая в Чемальском районе пройдет праздник "Горный За бег"

12 мая в Чемальском районе Республики Алтай пройдёт второй по счету праздник бега "Горный За бег". В прошлом году участие в забегах на Алтае приняло более 150 человек из разных уголков России.

На майском празднике бега организаторы обещают участникам новую трассу с шикарными видами, отличную атмосферу и общение с единомышленниками. Майская серия забегов будет благотворительной: собранные средства пойдут на покупку учебного оборудования и спортивного инвентаря для школ Чемальского района.

"Горный За бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

Участники смогут преодолеть дистанции по выбору:
*3 км, без предоставления медицинской справки;
*10 и 21,1 км при наличии справки.

Стартово-финишная зона забегов будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния рек Катунь и Куюм. Все дистанции закольцованы, покрытие — грунт.

Узнать подробности, посмотреть карту трассы и зарегистрироваться можно на официальной странице проекта: http://run.sad-pionov.ru/.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:15
Чем занять ребенка: отправляемся в летний лагерь за рубеж
Рассказываем, как отправить ребенка в языковой лагерь за границу
08:04
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 43
07:50
На развитие сел в 2018 году на Алтае потратят почти 1 миллиард рублей 1
07:50
От продажи Аляски до смерти Золотухина: чем запомнилось 30 марта 0
07:34
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 1
07:19
Дорожный ремонт: 7 самых дорогих для Барнаула работ 2018 года. Карта 4
07:03
Квартиру улучшенной планировки продают в центре Барнаула за 6,9 млн рублей 3
06:48
Любители бега со всей России вновь соберутся на Алтае для марафона по горам 0
06:32
"Ходят кони": известные песни Валерия Золотухина в кино. Видео 3
06:23
"Таможня дает добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни" 1
06:01
Снег, дождь и ветер: Алтайский край погружается в двухдневный шторм 0
05:39
Россиянам хотят запретить работать по совместительству ради их же блага 8
04:29
Пособие по безработице планируют увеличить в России с 2019 года 0
03:20
ФАС заявила об отсутствии признаков дефицита бензина в России 1
02:03
Житель Кемерово, потерявший всю семью в "Зимней вишне", записал обращение 5
01:25
Россияне увеличили потребление сладкого до четверти центнера в год 0
00:15
Ученые объяснили неэффективность вакцины от гриппа 1
23:27
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы спасти его от сноса 0
23:11
"Перемены": Песков рассказал о своем страхе 3
23:04
Захарова ответила на слова Джонсона цитатой из "Преступления и наказания" 1
22:46
Здравоохранение будет развиваться через государственно-частное партнерство 2
22:29
Песков объяснил нежелание Путина общаться с людьми на митинге в Кемерово 2
22:13
Мизулину требуют лишить поста сенатора из-за слов о пожаре в "Зимней вишне" 7
21:36
Прокурор потребовал для главы УСБ СКР штраф в 165 млн руб. и 15 лет колонии 0
21:21
Тулеев перевел однодневный заработок семьям жертв пожара в "Зимней вишне" 4
21:09
Жительница Барнаула осуждена за спонтанное хищение денег из рук пенсионерки 0
20:37
Лед на Иртыше взрывали в Казахстане и немного перестарались 2
20:27
Барнаулец осужден условно за хищение висевшего на окне пакета с мясом 2
20:08
Трое пропавших после пожара в Кемерово найдены живыми 0
19:47
Пункты приема помощи для пострадавших от паводка откроют в Барнауле 1
19:26
Две мошенницы украли у пожилой рубцовчанки 60 тыс. рублей, "снимая порчу" 1
19:08
Коротко о главном: паводок на Алтае, кемеровская трагедия и холод до -20
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 марта
18:50
Дело завели против бийского пенсионера за изготовление ножей 11
18:27
Американские ученые нашли в человеческом теле неизвестный орган 0
18:02
Дуров объяснил, почему не работает Telegram 1
17:50
Пожар в трансформаторной будке произошел в Барнауле 0
17:49
А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово? Опрос 7
17:34
Алтайские депутаты готовы пригласить блогера для апгрейда своего сайта 3
17:23
Прокуратура проверит жалобы на бездействие пожарных в ТРЦ "Зимняя вишня" 4
17:16
Автобус, перевозивший детскую спортивную команду, загорелся в Кузбассе 0
17:02
Авария на атомной электростанции произошла в Румынии 1
16:47
Без шуток: похолодание до -20 градусов обещают в Алтайском крае 1 апреля 2
16:31
СК: бийчане связали мужчину, избили до смерти и выбросили труп с балкона 7
16:24
Мужчина, потерявший семью на пожаре в Кемерово, выяснил, кто закрыл двери 39
16:13
Главный алтайский спасатель предрек усложнение паводка из-за новых осадков 0
16:09
Лучше деньгами: инвалид отказался от предложения Дугина помочь найти работу 14
16:09
Что случилось с Telegram и почему он перестал работать во всем мире 4
16:03
Масштабный сбой парализовал работу мессенджера Telegram 7
16:02
АКЗС отменило льготы для детей,потерявших отцов в пожаре 20-летней давности 3
15:49
"Природа дала урок": новый паводок на Алтае уже побил рекорд 2014 года 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.