Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Бийска, которых обвиняют в убийстве 25-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что ночью 25 марта около пивного бара между обвиняемыми и мужчиной произошел конфликт. Пьяные обвиняемые избили мужчину, а потом против его воли затащили в квартиру к одному из них.
Там они надели на мужчину наручники, ноги связали и снова продолжили избивать. Мужчина получил множественные телесные повреждения. Он скончался на месте происшествия. Злоумышленники сбросили его тело с балкона.
Сейчас подозреваемые задержаны. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пожизненное наказание.
Комментарии
Деградация провинциального города и его населения на лицо.
Отберите у людей образование и работу в любом другом городе, и будет то же самое!
Да, в Рубцовске не лучше...
Деградация провинциального города и его населения на лицо.
Отберите у людей образование и работу в любом другом городе, и будет то же самое!
Да как вы можете такое говорить про Наукоград?