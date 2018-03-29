Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Похолодание до -20 градусов придет в Алтайский край после двух дней штормовой погоды — наиболее низкие температуры на этой неделе ожидаются в ночь на 1 апреля.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в ночь на воскресенье в крае местами в предгорных районах ожидается слабый снег, местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица. Затем в регионе погода прояснится.
Ночные температуры 1 апреля составят -10...-15 градусов, а в западных районах до -20 градусов. Днем в воскресенье в регионе будет -2...-7 градусов.
В Барнауле в ночь на 1 апреля температура воздуха составит -12...-14 градусов, днем будет -4...-6 градусов.
Напомним, что на 30 и 31 марта в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. В эти дни в регионе ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных и восточных районах, а также в предгорьях осадки будут очень интенсивными.
При этом напомним, что в настоящее время в крае наблюдается солнечная и теплая погода. Регион переживает первую волну паводка, действует режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии
а гисметео еще вчера показывало в Барнауле 1 числа ночью до -20. а сейчас уже -13.
глядишь и до -5 потеплеет)
Прежде чем так шутить, прогнозистам с местным ЛДПРом следовало б прежде поговорить. С шутакми у них туго вата. Или, вата туго! Как удобнее?